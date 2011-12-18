T24 LogoT24 Logo
Spor

Carvalhal: ''Beklemediğimiz bir skor" SAMSUN (A.A)

18 Aralık 2011 22:45

-Carvalhal: ''Beklemediğimiz bir skor" SAMSUN (A.A) - 18.12.2011 - Beşiktaş Teknik Direktörü Carlos Carvalhal, Samsunspor karşısında beklemedikleri bir sonuç aldıklarını söyledi.  Takımın iyi bir süreçten geçtiğini belirten Carvalhal, şöyle konuştu: ''18 gün içinde 6 tane maç oynadığımız bir seriyi geride bıraktık. Beklemediğimiz bir skorla buradan ayrılıyoruz. Ama önemli olan 18 gün içinde oynadığımız 6 maçın hiçbirini kaybetmemiş olmamızdır. İyi bir süreçten geçiyoruz. Oyuncularımızın gösterdiği o mücadeleyi, performansı ve eforu takdir etmemiz gerekiyor. Bunu tek maç olarak ayırmayın, bütün maçlara genel çerçeveden bakmamız ve bahsettiğimiz gibi 6 maç içinde hiç birini kaybetmediğimizi tekrar hatırlamak gerekir.'' Bir basın mensubunun ''İbrahim Toraman'ı niye oynatmadınız? Bir sıkıntınız mı var?'' sorusunu Carvalhal, ''Her şeyden önce hiç bir oyuncumla sıkıntım yok. Bütün oyuncularımın göstermiş olduğu performanstan memnunum'' şeklinde cevapladı. ''Samsun'da Beşiktaş'ın 60. dakikaya kadar bir pozisyonunun bulunmamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? sorusuna Carvalhal, şu yanıtı verdi: ''Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Devamlı arka arkaya maç oynama sürecinden geçiyoruz. Bir önceki böyle geçirdiğimiz süreçte aksaklık bir yol kazası yaşamıştık. O da Gençlerbirliği'ne kaybettiğimiz maçtı. Elimizden geldiği kadarıyla bu maçları düzeltmeye çalışıyoruz. Ancak bu hiç kolay değil, bunun üzerine gidiyoruz. Ancak, Türkiye'yi geçtim, Avrupa'da hiçbir takım arka arkaya devamlı 3 günde bir maç oynamıyor. Bunu devamlı iyi bir randımanda tutmak kolay değil, ancak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.'' Samsunspor Teknik Direktörü Vladimir Petkoviç ise ''Beşiktaş'ın gol atması için ancak bir penaltıya ihtiyacı vardı. Bunu da buldu ve attı'' dedi. Petkoviç, futbolcuların sahada üstün bir gayret gösterdiğini belirtti. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24