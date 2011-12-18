-Carvalhal: ''Beklemediğimiz bir skor" SAMSUN (A.A) - 18.12.2011 - Beşiktaş Teknik Direktörü Carlos Carvalhal, Samsunspor karşısında beklemedikleri bir sonuç aldıklarını söyledi. Takımın iyi bir süreçten geçtiğini belirten Carvalhal, şöyle konuştu: ''18 gün içinde 6 tane maç oynadığımız bir seriyi geride bıraktık. Beklemediğimiz bir skorla buradan ayrılıyoruz. Ama önemli olan 18 gün içinde oynadığımız 6 maçın hiçbirini kaybetmemiş olmamızdır. İyi bir süreçten geçiyoruz. Oyuncularımızın gösterdiği o mücadeleyi, performansı ve eforu takdir etmemiz gerekiyor. Bunu tek maç olarak ayırmayın, bütün maçlara genel çerçeveden bakmamız ve bahsettiğimiz gibi 6 maç içinde hiç birini kaybetmediğimizi tekrar hatırlamak gerekir.'' Bir basın mensubunun ''İbrahim Toraman'ı niye oynatmadınız? Bir sıkıntınız mı var?'' sorusunu Carvalhal, ''Her şeyden önce hiç bir oyuncumla sıkıntım yok. Bütün oyuncularımın göstermiş olduğu performanstan memnunum'' şeklinde cevapladı. ''Samsun'da Beşiktaş'ın 60. dakikaya kadar bir pozisyonunun bulunmamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? sorusuna Carvalhal, şu yanıtı verdi: ''Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Devamlı arka arkaya maç oynama sürecinden geçiyoruz. Bir önceki böyle geçirdiğimiz süreçte aksaklık bir yol kazası yaşamıştık. O da Gençlerbirliği'ne kaybettiğimiz maçtı. Elimizden geldiği kadarıyla bu maçları düzeltmeye çalışıyoruz. Ancak bu hiç kolay değil, bunun üzerine gidiyoruz. Ancak, Türkiye'yi geçtim, Avrupa'da hiçbir takım arka arkaya devamlı 3 günde bir maç oynamıyor. Bunu devamlı iyi bir randımanda tutmak kolay değil, ancak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.'' Samsunspor Teknik Direktörü Vladimir Petkoviç ise ''Beşiktaş'ın gol atması için ancak bir penaltıya ihtiyacı vardı. Bunu da buldu ve attı'' dedi. Petkoviç, futbolcuların sahada üstün bir gayret gösterdiğini belirtti.