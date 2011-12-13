-Carvalhal: "Yeniden aramızda olmalarından mutluyuz" İSTANBUL (A.A) - 13.12.2011 - Beşiktaş Teknik Direktörü Carlos Carvalhal, futbolda şike davasında tahliyelerine karar verilen Serdal Adalı, Tayfur Havutçu ve Ahmet Ateş'in, yeniden aralarında olmasından mutluluk duyduklarını söyledi. UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Stoke City ile yapacakları maçla ilgili basın toplantısı düzenleyen Carvalhal, Serdal Adalı, teknik direktör Tayfur Havutçu ve kulüp protokol müdürü Ahmet Ateş'in tahliye edilmelerine sevindiklerini belirterek, ''Bütün Beşiktaş camiası olarak hem taraftar, hem biz profesyoneller bunca zaman bizden uzak kalan Serdal Adalı, Tayfur Havutçu ve Ahmet Ateş'i aramızda görmekten tarif edilmez mutluluk yaşıyoruz. Bizim için gerçekten önemli bir olay. Bunun mutluluğunu da dün akşamdan bu yana sonsuz bir şekilde yaşıyoruz'' dedi. Carvalhal, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hedeflerinin grubu geçip bir sonraki tura kalmak olduğunu ifade etti. Portekizli teknik direktör şunları kaydetti: ''İlk maçtan önceki toplantıda grubun zorlu olduğunu ve maçların, sonuçların ve grubun kaderinin son saniyelere kadar kalacağını söylemiştim. Tabii ki şu anki durumda iyi konumdayız. Son maçlara baktığımızda maç skorlarıyla, gösterdiğimiz performansla iyi şeyler yaptık. Kendi sahamızda oynayacağız, bizim için ayrı bir önem taşıyor. 12. adam olan taraftarımızla sahada olacağız. Verecekleri destek bizim için çok önemli. Son antrenmanımızda gerekli çalışmaları yapacağız. Rakibin bize göstereceği sürprizi yaşamamak, onlar için sürpriz yaşatmak için antrenman yapacağız.'' Stoke City'nin taçlardan ve kornerlerden etkili olması yönündeki soruyu yanıtlayan Carlos Carvalhal, ''Stoke City'nin duran toplardaki üstünlüğünün bilincindeyiz. Genel olarak bu maça hazırlanarak rakibin iyi ve kötü yaptıklarını göz önünde bulunduracağız. Kötü yaptıkları bir şey yok. İstediğimiz sonucu almayı arzuluyoruz'' dedi. Carvalhal, Beşiktaş olarak henüz hedeflerini tamamlamadıklarını dile getirdi. Yarın maçı iyi bir şekilde bitirip gruptan çıkmayı arzuladıklarını vurgulayan Portekizli çalıştırıcı, ''Yenemiyorsam yenilmeyeyim düşüncesi var mı?'' yönündeki soruya, ''En önemli hedefimiz bir sonraki turda bulunmak. Turu geçmemiz için iki sonuç var. Biri galibiyet, biri beraberlik. Bizim yarın yapacağımız şey sahaya kazanmak için çıkmak. Kendi takım güvenliğimizi sağlayıp kazanmak için elimizden geleni yapacağız'' şeklinde yanıt verdi. Son maçlarda oynadıkları oyun ve gösterdikleri mücadelenin yanı sıra takım olgusunun kendilerine güven verdiğini kaydeden Carvalhal, ''Tabii ki üst üste maç oynamanın getirdiği bir fatura var. Fizik olarak yorgunluk olabiliyor. Ayrıca bu turu geçtikten sonra karşılaşacağımız her takımın ayrı bir zorluğu var. Daha güçlü takımlar olacak'' diye konuştu.