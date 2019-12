-Carvalhal: "3 puan için elimizden geleni yapacağız" İSTANBUL (A.A) - 02.11.2011 - Beşiktaş Teknik Direktörü Carlos Carvalhal, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın oynayacakları Dinamo Kiev maçını kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Carvalhal, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Portekizli futbolcu Hugo Almeida ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, yarın çok önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, ''İyi bir takıma karşı oynayacağız. Bizim takımımıza karşı geçen sene 8 gol atmayı başarmış bir takım. Ancak, Kiev'deki maçla birlikte bu psikolojik tarafı lehimize çevirdiğimizi düşünüyorum. Golü de maçın son saniyesinde yedik. Yarınki maçla birlikte daha iyi şeyler yapabileceğimizi ve 3 puan için elimizden geleni yapacağımızı düşünüyorum'' ifadelerini kullandı. Dinamo Kiev ile oynanan ilk maça Kayserispor yenilgisinin ardından çıktıklarını hatırlatan Portekizli teknik adam, ''Yarınki maça moral olarak, güven olarak daha iyi bir şekilde çıkacağımızı söyleyebilirim. Daha bir takımız, daha kaliteliyiz, daha kuvvetliyiz. Bu içerikleri de oyunun geneline kattığınız zaman, rakibe daha zorluk çıkarma ve kazanma şansımız olacak'' diye konuştu. Ani ataklarda başarılı olan bir ekibe karşı oynayacaklarını belirten Carvalhal, kendi oyun felsefelerini sahaya yansıtarak galip gelmek istediklerini kaydetti. Carvalhal, Dinamo Kiev'in çok tehlikeli forvet oyuncuları bulunduğunu, fiziki olarak da uzun boylu oyunculara sahip olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti: ''Üst seviyede kaliteleri var. Uzun toplarda, duran toplarda etkililer. Ama bizim kalitemiz de ortada. Biz önceye göre daha takımız, daha iyiyiz ve daha kuvvetliyiz. Her şeyden önce galibiyet için önemli olacak başka bir faktöre sahibiz, bu da seyircimiz. Evimizde oynadığımızda her zamankinden iyi oluyoruz, çünkü seyircimiz hep yanımızda oluyor. Yarın taraftarlarımızın statta yerlerini alacaklarından ve desteklerini esirgemeyeceklerinden şüphem yok.'' -''Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz''- Beşiktaş'ta zamanla oyuncuların daha iyi duruma geleceklerini, takımın da daha iyi konumda olacağını kaydeden Carvalhal, Spor Toto Süper Lig'de 9'uncu haftalar itibariyle eski teknik direktörler Bernd Schuster ve Mustafa Denizli'den daha başarılı bir grafik çizdiğinin belirtilmesi üzerine, ''Geçmişteki hocalarla karşılaştırma içine giremem. Ancak söylemek istediğim, takım olarak her geçen gün daha iyi seviyeye geliyoruz. Daha iyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Benim oyun anlayışıma göre takım her geçen gün daha iyiye gidiyor. Şu anki durum yeterli değil ve daha iyi olacaktır'' ifadelerini kullandı. -Son dakikalarda yenilen goller- İlk Dinamo Kiev ve Fenerbahçe maçlarında son dakikalarda goller yediklerinin hatırlatılması üzerine Portekizli çalıştırıcı, ''Bu futbolun içinde olan bir durum. Son dakikalarda 2 maçta puanlar kaybettik. Belki konsantrasyon eksikliği nedeniyle oldu. Ancak, bir maçı da son dakikada kazanmıştık. Belki de yarınki maçı son dakikada veya saniyede kazanabiliriz'' şeklinde konuştu. -Aurelio ve İsmail'in durumu- Carlos Carvalhal, hastalıktan yeni çıkan Aurelio ve İsmail'in durumlarıyla ilgili bir soruya da, ''Aurelio dün idmana çıktı. İsmail yeniden aramıza katıldı. Bu akşam yapılacak antrenman sonrasında ikisi hakkında kararımızı alacağız. Birçok oyuncumuz var. Yarınki maçla Dinamo ile oynayacağımız için rakibin eksi ve artısını göz önüne alarak iyi bir kadro oluşturacağız'' diye yanıt verdi.