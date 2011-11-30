-Carvalhal: 3 puan için mücadele edeceğiz TEL AVİV (A.A) - 30.11.2011 - Beşiktaş Teknik Direktörü Carlos Carvalhal, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın oynayacakları Maccabi Tel Aviv maçını kazanmak için güçlerinin sonuna kadar mücadele edip, limitlerini zorlayacaklarını söyledi. Carvalhal, Maccabi Tel Aviv maçının oynanacağı Bloomfield Stadı'nda, Çek futbolcu Tomas Sivok ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, artık kolay maçın kalmadığını belirterek, ''Özellikle de Avrupa kupalarında bunun daha zor olduğunu biliyoruz. Maccabi Tel Aviv takımına büyük saygı duyuyoruz. Yarınki maçın zor olacağının bilincindeyiz'' dedi. Yarınki karşılaşmadan 3 puan almaları halinde ciddi bir yol kat edeceklerini kaydeden Portekizli teknik adam, ancak deplasmandaki beraberliğin de son maç için grupta şanslarını sürdürmelerine neden olacağını ifade etti. -''UEFA Avrupa Ligi'nde iyi maçlar oynadık''- UEFA Avrupa Ligi'nde iyi maçlar oynadıklarını dile getiren Carvalhal, şöyle konuştu: ''Maccabi Tel Aviv maçında aldığımız iyi bir galibiyetle Avrupa Ligi'ne başladık. Sonra Stoke City maçında çok iyi oynadık ve haksız bir şekilde mağlup olduk. Arka arkaya oynadığımız Dinamo Kiev maçlarında çok iyi performans gösterdik. Avrupa Ligi'nde iyi bir seviyeye ulaştık. Yarın da bunu korursak, galip gelmememiz için bir neden yok.'' Carvalhal, rakipleri iyi analiz ettiklerini ve bugüne kadar hiçbir rakibin kendilerini yanıltmadığını vurgulayarak, ''Yarınki maçta nelerle karşılaşabileceğimizden bahsetmeyeceğim ama Maccabi Tel Aviv'in tehlikeli yanlarına hazırız ve zayıf yönleri konusunda da bilgi sahibiyiz'' diye konuştu.