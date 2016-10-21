Carter: Türkiye IŞİD'e karşı operasyonlara katılmalı

Türkiye'yi ziyaret eden ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, 'Türkiye'nin IŞİD'e karşı icra edilecek operasyonlara katılmasını istediklerini' söyledi.

Carter, Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'la görüştü.

ABD Savunma Bakanı TBMM'yi de ziyaret etti.

Carter, Işık'la görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarını desteklediklerini belirtti:

"IŞİD'e özel bir önem verdiği Dabık'ın sizin desteklediğiniz ÖSO güçlerince kurtarılmasından dolayı sizi tebrik ediyorum. Bütün dünya bunun için müteşekkirdir. Türkiye'nin Suriye ve Irak'tan kaynaklanan milyonlarca sığınmacıya ev sahipliği yaparak büyük yük taşıdığını görüyoruz."

"Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki gelişmelerle ilgilenmesi makuldür" diyen Carter şunları ekledi:

"Hudut güvenliğinizin sağlanması için tedbir almanızı destekliyoruz. Türkiye'nin IŞİD'e karşı icra edilecek operasyonlara katılmasını istiyoruz. Türkiye ile bazen görüş ayrılıklarımız olabilse de, prensiplerde daima mutabıkız.

"Terörizmin her türlüsüne karşı çıkmak da bu prensipler arasındadır. Neticede, aynı amaçlara nasıl ulaşılabileceği hususunda izlenecek yöntemlerde farklılıklarımız olabiliyor, ama iki yakın müttefik olarak her konunun üzerinde çalışarak bunları aşabiliriz."

Başbakan Binali Yıldırım ilerleyen saatlerde, kendisine Carter'ın "Türkiye IŞİD'e karşı operasyonlara katılmalı" sözlerinin sorulması üzerine "Doğru demiş" dedi.