T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Carter: Türkiye IŞİD'e karşı operasyonlara katılmalı

Türkiye'yi ziyaret eden ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, 'Türkiye'nin IŞİD'e karşı icra edilecek operasyonlara katılmasını istediklerini' söyledi.

21 Ekim 2016 19:30

Türkiye'yi ziyaret eden ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, 'Türkiye'nin IŞİD'e karşı icra edilecek operasyonlara katılmasını istediklerini' söyledi.

Carter, Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'la görüştü.

ABD Savunma Bakanı TBMM'yi de ziyaret etti.

Carter, Işık'la görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarını desteklediklerini belirtti:

"IŞİD'e özel bir önem verdiği Dabık'ın sizin desteklediğiniz ÖSO güçlerince kurtarılmasından dolayı sizi tebrik ediyorum. Bütün dünya bunun için müteşekkirdir. Türkiye'nin Suriye ve Irak'tan kaynaklanan milyonlarca sığınmacıya ev sahipliği yaparak büyük yük taşıdığını görüyoruz."

"Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki gelişmelerle ilgilenmesi makuldür" diyen Carter şunları ekledi:

"Hudut güvenliğinizin sağlanması için tedbir almanızı destekliyoruz. Türkiye'nin IŞİD'e karşı icra edilecek operasyonlara katılmasını istiyoruz. Türkiye ile bazen görüş ayrılıklarımız olabilse de, prensiplerde daima mutabıkız.

"Terörizmin her türlüsüne karşı çıkmak da bu prensipler arasındadır. Neticede, aynı amaçlara nasıl ulaşılabileceği hususunda izlenecek yöntemlerde farklılıklarımız olabiliyor, ama iki yakın müttefik olarak her konunun üzerinde çalışarak bunları aşabiliriz."

Başbakan Binali Yıldırım ilerleyen saatlerde, kendisine Carter'ın "Türkiye IŞİD'e karşı operasyonlara katılmalı" sözlerinin sorulması üzerine "Doğru demiş" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TürkiyeABD Savunma Bakanı Ashton CarterIŞİDCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başbakan Binali YıldırımMilli Savunma Bakanı Fikri IşıkSavunma Bakanı TBMMIşıkTürkiye SuriyeDabıkBütünIrakSuriyeCarterTürkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24