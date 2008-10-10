Carter: Krizden Bush yönetimi sorumlu

ABD'den Hiroşima'ya tarihi ziyaret

Carter, Brüksel'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Bush'un 2001'de göreve başlamasından sonra savurganlık, büyük borçlanmalar ve dramatik vergi kesintilerinin piyasalardaki sıkıntı ve ekonomik krizin gerisindeki nedenler olduğunu belirtti.Yüksek enflasyon ve enerji krizinin olduğu 1977-1981 yıllarında Beyaz Saray'da görev yapan 84 yaşındaki Demokrat Başkan Carter, "Sanırım kriz Bush yönetiminin berbat ekonomik politikalarından kaynaklanıyor" dedi.ABD'de başkanlık seçimini kim kazanırsa kazansın, söz verdikleri reformların bazılarını ertelemek zorunda kalmalarına yol açacak ekonomik sorunları miras alacağını vurgulayan Carter, ekonomik olarak yapılanları düzeltmenin yıllar süreceğini söyledi.ABD'nin 8 yıl önce bütçesinin fazla verdiğini, enflasyonunun düşük, istikrarlı ve güçlü bir ekonomiye sahip olduğunu ifade eden Carter, şimdi ülkesinin Çin'e "yaklaşık 1 trilyon dolar" borçlu olmasınına hayret ettiğini belirtti.Carter, düzenlemelerin azaltılması ve Wall Sreet'ten denetimin çekilmesinin ABD finans sisteminde sorumsuz unsurları cesaretlendirdiğini, bankalara değerlerinden 30 kat fazla borçlanma olanağı sağladığını ifade etti.Eski ABD Başkanı Carter, başkanlık seçimini Demokratların adayı Barack Obama'nın kazanmasını ve ABD'nin dünyadaki imajını hemen düzeltmesini umduğunu da kaydetti.