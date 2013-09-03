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Spor

Çarşı'ya karşı '1453 Kartal'

Cengiz Semercioğlu: 1453 Kartal grubu Tribünlerden yükselen muhalif sesi kısmaya çalışacak

03 Eylül 2013 16:30

Beşiktaş taraftarları arasında yeni bir taraftar grubunun kurulduğu, adınının da "1453 Kartal" olduğu belirtiliyor.

Hürriyet gazetesi yazarı Cengiz Semercioğlu, bugünkü köşesinde Beşiktaş taraftar grupları arasındaki bölünmeye dikkat çekerek, yeni kurulan taraftar grubu için, "34. dakikalarda atılan “Her yer Taksim her yer direniş ” sloganını baltalamaya çalışacaklar" dedi.

1453 Kartal grubunun Tribünlerden yükselen muhalif sesi kısmaya çalışacaklarını söyleyen Semercioğlu, sosyal medyada grup ile ilgili olarak, "Vatan haini Çarşı grubuna karşı 1453 Kartal grubu kuruldu" iletilerinin paylaşıldığını aktardı.

İşte Semercioğlu’nun yazısından bir bölüm:


Taraftar grubu kurmak turşu kurmaya benzemez!
AK Parti iktidarını destekleyen Beşiktaşlı bir grup taraftar “1453 Kartal” adıyla yeni bir taraftar
grubu kurmuş.
Maçlarda pankart falan açmaya başlamışlar “1453 Kartal” diye...
Sosyal medyada gördüm, “Vatan haini Çarşı grubuna karşı 1453 Kartal grubu kuruldu” sloganıyla
taraftar toplamaya çalışıyorlar.
Elbette herkes taraftar grubu kurmakta özgür.
İsteyen 1453 Kartal diye kurar...
İsteyen 2053 Kartal...
Felsefesi sadece “Çarşı’ya Karşı” olmak olan taraftar grubunun misyonu ne olacak...
34. dakikalarda atılan “Her yer Taksim her yer direniş ” sloganını baltalamaya çalışacaklar...
Tribünlerden yükselen muhalif sesi kısmaya çalışacaklar...
Kasımpaşa Stadı’nda “asayiş berkemal” rolünü oynayacaklar...
Ama unutmayın... Bir taraftar grubunun tabanı, icraatı, geçmişi, tribün birikimi, felsefesi,
fırlamalığı yoksa bırakın Kartal’ı doğan görünümlü şahinden öteye geçemez.
Ne diyordu Doktor Hikmet Kıvılcımlı meşhur sözünde, “Parti kurmak turşu kurmaya benzemez...”
İşte o hesap, “Taraftar grubu kurmak da turşu kurmaya benzemez...”
Hele söz konusu sadece Beşiktaşlıların değil tüm ülkenin sevgilisi haline gelen Çarşı’ya alternatif
olmaksa...

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1453 kartalcengiz semercioğlu

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