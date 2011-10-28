Çarşı'dan Van'a 30 bin atkı

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Spor Toto Süper Lig'de oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin son dakikalarında atkılarını saha kenarına atan siyah-beyazlı taraftarlar, Beşiktaş Belediyesi'nin organizasyonu ile atkılarını Van'daki depremzedelere bağışladı.Beşiktaş taraftarı, maç öncesinde organize ettiği Van'a yardım projesini derbinin son dakikasında hayata geçirdi. Maçın son bölümlerinde 30 bin siyah-beyaz atkı, deprem felaketi yaşayan Van'a ulaştırılmak üzere İnönü'nün çimlerine gönderildi.Binlerce atkının saha kenarına, hatta saha içine fırlatılması nedeniyle hakem Fırat Aydınus maça bir süre ara verdi. Bu sırada tribünlerden "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sesleri de yükseldi.