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Spor

Çarşı'dan Van'a 30 bin atkı

Beşiktaşlı taraftarlar Fenerbahçe derbisindeki atkılarını Van'daki depremzedelere bağışladı...

28 Ekim 2011 03:00

T24 - Beşiktaşlı taraftarlar Fenerbahçe derbisindeki atkılarını Van'daki depremzedelere bağışladı, 30 bine yakın atkı maç sonunda sahaya atıldı.



Spor Toto Süper Lig'de oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin son dakikalarında atkılarını saha kenarına atan siyah-beyazlı taraftarlar, Beşiktaş Belediyesi'nin organizasyonu ile atkılarını Van'daki depremzedelere bağışladı.

Beşiktaş taraftarı, maç öncesinde organize ettiği Van'a yardım projesini derbinin son dakikasında hayata geçirdi. Maçın son bölümlerinde 30 bin siyah-beyaz atkı, deprem felaketi yaşayan Van'a ulaştırılmak üzere İnönü'nün çimlerine gönderildi.

Binlerce atkının saha kenarına, hatta saha içine fırlatılması nedeniyle hakem Fırat Aydınus maça bir süre ara verdi. Bu sırada tribünlerden "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sesleri de yükseldi.


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