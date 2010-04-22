Çarşı'dan TFF'ye 'kazmalı-kürekli' protesto

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Federasyon binasına siyah çelenek

Siyah-beyazlılarda kulüp yönetim kurulunun ardından taraftarlar da toplanarak, tepkilerini dile getirdiler.Beşiktaş meydanında toplanan yaklaşık 200 siyah-beyazlı taraftar, burada basın açıklaması yaptı. Taraftarlar, açıklamanın öncesinde yaptıkları tezahüratlarla Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, derbi maçı yöneten hakem Hüseyin Göçek ve sarı-lacivertli futbolcu Bilica'ya tepki gösterdiler.Ellerindeki sembolik kırmızı kartlarla protestolarını gerçekleştiren Beşiktaşlı taraftarlar, ''Sütte hile var, biz de yok. Kedi köpekte yürek var, siz de yok'' ve ''Biz şerefli şampiyonluklara aboneyiz'' ifadelerinin yer aldığı pankartlar açtılar.Beşiktaş tribün liderlerinden Alen Markaryan, son zamanlarda Beşiktaş'ın üstüne oyunlar oynandığı ve bunun taraftarları isyan edecek duruma getirdiği savunularak, şu ifadelere yer verildi:''Sahi içi ve saha dışında oynanan bu ucuz senaryolar, tüm spor kamuoyunun bilgisindedir. Sayın Aziz Yıldırım'ın Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mahmut Özgener ile olan sahte kavgasına inanmamız mümkün değildir. Çünkü kapalı kapılar ardında oynanan oyunlar Sayın Özgener'in, Fenerbahçe'nin voleybol maçına iştirak etmesinden ve Aziz Yıldırım'ın, Beşiktaş yönetimine fütursuzca sergilediği tavırdan bellidir. Geldiğimiz durum itibariyle kız basketbol takımına saldıran, güreşçilerimize saldıran, kendi sahalarında futbolcularımıza saldıran, taraftarlarımıza stat girişlerinde ızdırap çektiren ve buna seyirci kalan zihniyete suskunluğumuz, fırtına öncesi durgunluğumuzdur. Kendini Golyat zannedenler, unutmasın ki Davut'un bir taşı ile yerle bir olmuşlardır.''Beşiktaş yönetiminin de yaptığı açıklamanın arkasında durmasını isteyen taraftarlar, açıklamalarında, ''Şikayet edeceğimiz makam kalmadığından, tarafsızlığına ve Beşiktaşlılığına inandığımız Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'den konunun takipçisi olmasını istirham ediyoruz'' dediler.Beşiktaşlı taraftarlar açıklamanın ardından Futbol Federasyonu'nun İstinye'deki merkez binasına gelerek, siyah çelenk bıraktı.İstinye'ye deniz yoluyla gitmek isteyen taraftarlara emniyet güçleri izin vermezken, siyah-beyazlılar kara yoluyla buraya geldiler.Çevik kuvvet, Futbol Federasyonu'nun binası önünde geniş güvenlik önlemleri alırken, 200 kadar taraftar burada bir araya geldi. Kazma ve kürekle gelen bazı taraftarların, Bilica'ya gönderme yaparak, sembolik bir şekilde penaltı noktası için çukur kazdıkları görüldü.