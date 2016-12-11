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Spor

Çarşı'dan 'teröre lanet' yürüyüşü: Semt bizim, aşk bizim

Beşiktaş Stadı'na yürüyoruz. 'Semt bizim, ülke bizim, aşk bizim' diyoruz"

Fotoğraf: Arşiv

11 Aralık 2016 21:43

Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı, Beşiktaş - Bursaspor maçının ardından Dolmabahçe ve Maçka Parkı'nda yaşanan terör saldırısı nedeniyle 12 Aralık Pazartesi günü saat 19.03'te Vodafone Arena Stadı'na yürüyeceğini duyurdu. 

Çarşı'nın açıklamasında "12 Aralık Pazartesi saat 19.03'te Kartal heykeli önünde toplanıp Beşiktaş Stadı'na yürüyoruz. 'Semt bizim, ülke bizim, aşk bizim' diyoruz" dendi.

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