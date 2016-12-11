Çarşı'dan 'teröre lanet' yürüyüşü: Semt bizim, aşk bizim

Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı, Beşiktaş - Bursaspor maçının ardından Dolmabahçe ve Maçka Parkı'nda yaşanan terör saldırısı nedeniyle 12 Aralık Pazartesi günü saat 19.03'te Vodafone Arena Stadı'na yürüyeceğini duyurdu.

Çarşı'nın açıklamasında "12 Aralık Pazartesi saat 19.03'te Kartal heykeli önünde toplanıp Beşiktaş Stadı'na yürüyoruz. 'Semt bizim, ülke bizim, aşk bizim' diyoruz" dendi.