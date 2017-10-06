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Spor

Çarşı'dan 'Sedat Peker' açıklaması: Reislerin tayfası değil, cumhuriyetin bekçisi olduk

"Annemizin kollarında değil, Beşiktaş'ın, Gazi M. Kemal Atatürk'ün yolunda yürüdük"

06 Ekim 2017 14:35

Organize suç örgütü liderliğinden hükümlü Sedat Peker'in Çarşı grubuyla yemek yediği iddialarına Çarşı'dan yalanlama geldi.

Sedat Peker'in bir mekanda Beşiktaş formasıyla çekilen ve "Çarşı'yla yemek yediği" şeklinde servis edilen fotoğrafların ardından Çarşı grubu, resmi Twitter hesabı üzerinden "Anılan yemekle alakamız yoktur. çArşı kendine çArşı diyemeyenlerin ruhudur. Annemizin kollarında değil, Beşiktaş’ın, Gazi M. Kemal Atatürk’ün yolunda yürüdük. Reislerin, tayfası değil Cumhuriyetin bekçisi olduk" açıklamasını yaptı.

Ne olmuştu?

Organize suç örgütü liderliğinden hükümlü Sedat Peker, kişisel sitesi üzerinden, “Şahsımı etkileyen bir davette Beşiktaş Çarşı grubundan gelmişti. Gerçekten bu davette benim için çok anlamlı ve değerli. fetöcülerin, pkk’lıların ve 28 Şubat artıklarının yapacakları aleyhte çalışmayı önemsemeyerek bu davette bulunmuş olmaları benim için çok değerliydi” ifadesinin de yer aldığı bir açıklama yayımlamıştı.

Bu açıklamanın sosyal medyada yayılmasının ve yankı bulmasının ardından Çarşı grubu, resmi twitter hesabı üzerinden “Çarşı, cumhuriyet ve halka düşman olanlara kartvizit olmaz. Aklınızdan dahi geçirmeyin” ifadesine yer vermişti.

Bu açıklamanın kamuoyu tarafından ’Sedat Peker’e cevap’ olarak yorumlanmasının ardından açıklamayı kaldıran Çarşı grubu, son olarak, “Yaptığımız açıklama hiçbir şahıs ve kurumu kastetmemektedir. Konuyu farklı yönlere çekmenin manası yoktur” açıklamasını yaptı.

Son olarak Sedat Peker'in Beşiktaş'ta bir mekanda Beşiktaş formasıyla birlikte fotoğrafları servis edilerek "Çarşı grubu ile yemek yediği" ileri sürülmüştü.

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