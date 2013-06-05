Çarşı'dan paylaşım rekoru kıran 'Satılık Toma' ilanı

Günlerdir devam eden ve tüm Türkiye’de dalga dalga yayılan Gezi Parkı eylemleri 8. gününde de devam ediyor. Eylemlere her partiden, gruptan ve fikirden insanlar destek veriyor. Ancak özellikle Çarşı Grubu, yaptığı ilginç ve esprili eylemlerle öne çıkmayı başarıyor.

Daha önce polislerin kasklarına siyah boya sıkan Çarşı grubunun bu eylemi yüzünden polisler kasklarını çıkarmak zorunda kalmıştı.

Son olarak Twitter’da yayılan “Çarşı TOMA’yı ele geçirdi” haberiyle adından söz ettiren grup, şimdi de “Satılık TOMO” esprisiyle bir ilan hazırladı.