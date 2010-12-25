Çarşı'dan 'Messi' için kampanya

T24 - Beşiktaşlı taraftarlar, sosyal paylaşım sitesi 'Facebook'a yaptıkları fotoğrafa, dünyaca ünlü Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin üzerine Beşiktaş forması giydirdi ve 'Madem öyle, Herkes 1 TL versin Messi Türkiye'ye gelsin' kampanyası başlattı.

Bu yıl sezon başında Quaresma ve Guti gibi dünya yıldızı futbolcuları renklerine bağlayan Beşiktaş, ligin ikinci yarısında da boş durmadı ve Huga Almeida ve Simao Sabrosa'yı Beşiktaşlı yaptı. Yapılan flaş tranferler üzerine Beşiktaş taraftarları gözünü daha yükseklere dikti ve dünyanın en iyi futbolcusu olarak gösterilen Barcelona'nın yıldız futbolcusu Arjantinli Linoel Messi'nin Türkiye'ye getirilmesi için sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta kampanya başlattı.

344 bin sanal arkadaşı olan 'Beşiktaş Çarşı Grubu' isimli kullanıcı, Messi'nin üzerine Beşiktaş forması giydirdi ve 'Madem öyle, Herkes 1 TL versin Messi Türkiye'ye gelsin' diye yazan fotoğrafı paylaştı. Bu fotoğrafa ise 2 bine yakın kişi 'beğen'di. 600'e yakın kişi de yaptığı yorumlarla destek verdi. Yorumlarda ise kimi Messi için bin lira, kimi de 15 bin lira vereceğini idida etti. Bir yorumcu ise, 'Arkadaşlar Türkiye'nin nüfusu 80 milyon, Messi ise 100 milyonluk futbolcu biraz zor. Türkiye'deki herkes de kara kartal değil." yazdı. Başka bir taraftar ise 'İşi resmiyete dökün açın bi banka hesabı verelim para. Bir yıldızda bizden olsun Besiktaş'a.' yazdı. Ancak taraftarların ortak düşüncesi ise Messi gibi bir yıldızın Beşiktaş'a yakışacağı ve her türlü maddi desteği verecekleri yönüde oldu.





