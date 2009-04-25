Çarşı'dan köy okuluna yardım

Beşiktaş taraftarlarından oluşan "Çarşı Berlin Grubu", Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki köy okulunda görevli öğretmenlerin internetten yaptığı çağrıya yanıt vererek, burada öğrenim gören ihtiyaç sahibi çocuklara yardımda bulundu.



Almanya'nın başkenti Berlin'den İstanbul'a gönderilen ve içinde ayakkabı, kaban, kazak, kitap, defter, sulu boya, kalem, silgi gibi ürünler bulunan paketler, Çarşı Grubu lideri Alen Markaryan tarafından ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Karapelit köyünde 48 öğrenciye teslim edildi.



Köy meydanındaki törende konuşan Markaryan, Türk Kızılayı ile yaptıkları organizasyonla 81 ilde kan bağışı ve kimsesiz çocuklar yararına çeşitli kampanyalar düzenlediklerini söyledi.



Çarşı Grubu olarak eğitim yardımını ilk kez bu köyde gerçekleştirdiklerini ifade eden Markaryan, şöyle konuştu:



"48 öğrenci kardeşimize yardımcı olabilmek amacıyla Tavşanlı'nın Karapelit köyüne geldik. Onların yüzlerindeki mutluluk ifadeleri bizleri de mutlu etti. 23 Nisan kutlamalarına yırtık ayakkabılarla katılan öğrenciler var. Türkiye'nin bu acı gerçeğini büyük üzüntüyle takip ettik. Bu ilki devam ettirerek eğitim yardımlarımızı Türkiye çapında yaygınlaştırmak istiyoruz."



Karapelit İlköğretim Okul Müdürü Maksut Serin de öğretmen arkadaşlarıyla öğrencileri için internet aracılığıyla yardım talebinde bulunduklarını anımsattı.



Çarşı Berlin Grubu yetkililerinden İlker Altınsır'ın kendileriyle irtibat kurarak yardım paketlerini gönderdiğini anlatan Serin, "Beşiktaş taraftarının kardeş köy okulu olmak istiyoruz. Okulumuzun 5 yıl olan eğitim süresinin 8 yıla çıkarılması için Beşiktaş taraftarı ve iş adamlarından destek bekliyoruz"dedi.



Konuşmaların ardından köy halkınca gözleme ve ayran ikram edildi.



Galatasaray taraftarlarından Markaryan'a çiçek



Çarşı Grubu heyetinin köyde ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım yapacağını öğrenen Tavşanlı Galatasaraylılar Derneği ve UltrAslan üyelerinden oluşan grup da Karapelit'e geldi.



Galatasaray taraftarlarını temsilen köye gelen ve üzerinde sarı kırmızılı formalar bulunan Sami Borslan, Hasan Yumurtacı ve Halil Uygun, Beşiktaş taraftarının Karapelit İlköğretim Okulu öğrencilerine yaptığı yardıma teşekkür ederek, Alen Markaryan'a siyah beyaz ve sarı kırmızı renkler taşıyan çiçek verdi.



Markaryan ile hatıra fotoğrafı çektiren Galatasaray taraftarları, tribünlerde kavgaların bitmesini dilediklerini belirttiler.



Markaryan ise taraftarların kendi takımlarına destek vermesi gerektiğine işaret ederek, "Tribünlerde yaşanan kavgaların ve şiddetin sona ermesi, Beşiktaş taraftarının da en büyük isteklerinden birisidir" diye konuştu.



Kendisine hediye edilen Tavşanlı Belediyesi TKİ Linyitspor atkısını boynuna asan Markaryan, Beşiktaş'tan farklı bir takımın atkısını ilk kez taktığını bildirdi.

