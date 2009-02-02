Çarşı'dan ırkçılık göndermesi

Beşiktaş tribünleri, Sivasspor maçında İsrailli Balili’yi protesto eden Galatasaray taraftarlarına pankartlarla göndermede bulundu



Siyah-beyazlılar dün İstiklal Marşı’nın okunduğu sırada “Tribünlerde İlkelliğe Yer Yok” ve “Irkçı Olmak, Cim-Bom’u Tutmaktan da Beter” yazılı pankartlarla sarı-kırmızılıları sessizce protesto ettiler. Maç öncesi stat hoparlörlerinden küfür edilmemesi konusunda çeşitli anonslar yapıldı. Kapalı tribünde bulunan, “Tubam Benimle Evlenir misin?” yazılı pankart da stat hoparlöründen anons edildi. Anonsta, “Tribünlerden böyle teklifler yapılsın ama küfür edilmesin” şeklinde ifadeler kullanıldı.



