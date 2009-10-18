Çarşı'dan Demirören'e: Temizlesene!

Beşiktaşlı taraftarlar Denizlispor maçında olduğu gibi Kasımpaşa karşılaşmasında yönetimi istifaya davet etti. Demirören'in hafta içi yaptığı "Tribünleri temizleyeceğiz" açıklaması, ''Temizlesene, temizlesene, yaptıklarını temizlesene'' sloganıyla protesto edildi.



Kasımpaşa maçının öncesinde yönetimi protesto etmeyen Beşiktaşlı taraftarlar, ilk yarıda takımlarının attığı gollerin hemen ardından ve özellikle ikinci yarı oynanırken, kulüp başkanı Yıldırım Demirören'i istifaya davet ettiler.



BJK İnönü Stadı tribünlerinin yarısına yakınını dolduran taraftarlar, Nihat'ın golünün ardından hep birlikte ''Yeter Yıldırım Demirören'', Bobo'nun golünün ardından ise ''Başkan olsana, başkan olsana, Gaziantep'e başkan olsana'' diye tempo tuttu.



Taraftar tepkisi ikinci yarıda daha da arttı



Taraftarlar, kulüp başkanı Yıldırım Demirören'in hafta içindeki ''Tribünleri temizleyeceğim'' demecine atıfta bulunarak, ''Temizlesene, temizlesene bütün tribünü temizlesene'', ''Temizlesene, temizlesene, yaptıklarını temizlesene'' diye bağırarak tepkilerini koydular.



'Kavga edecek adam tutsana'



Demirören'e tepkilerini maçın ikinci yarısında artıran taraftarlar, ''Taraftar burada korumalar nerede?'', ''Beşiktaş bizimdir bizim olacak'', ''Şerefin varsa istifayı bassana'', ''Adam tutsana, adam tutsana, kavga edecek adam tutsana'', ''Kim gelirse gelsin, adam gibi gelsin, Beşiktaş'ımıza iyi şeyler versin'' diye bağırdılar.