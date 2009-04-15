Çarşı'dan Alen'i özür!



Beşiktaş tribün lideri Alen Markaryan, Kayserispor maçı öncesi yapılan meşaleli yürüyüşte çıkan olaylar nedeniyle Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Markaryan, ''İzin almadan böyle bir şeye girişmenin anlamsız olduğunu anladık. Bu bize ders oldu'' diye konuştu.



Beşiktaş taraftar grubu lideri Alen Markaryan ve beraberindeki 2 taraftar, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne nezaket ve özür ziyaretinde bulundu.



Markaryan, Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde, Çevik Kuvvetten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yücel Aktaş ve Çevik Kuvvet Şube Müdürü Gökhan Özsoy'a çiçek verdi.



Polis teşkilatının kuruluşunun 164. yılı nedeniyle nezaket ziyaretinde bulunduklarını belirten Alen Markaryan, Kayserispor maçı öncesi yapılan meşaleli yürüyüşte çıkan olaylarla ilgili olarak da ''Devletimizin polisiyle hiçbir zaman karşı karşıya gelmek istemeyiz ama 10 bin kişinin olduğu bir yerde araya sızmalar olacaktır. Üzücü olan, olayların son 10 dakikaya denk gelmesiydi. 3-3,5 saat hiçbir olay yaşanmazken, ne olduysa son 10 dakikada olaylar meydana geldi. Bu bize ders oldu. İzin almadan böyle bir şeye girişmenin anlamsız olduğunu anladık. Bu ziyaret özür mahiyeti de taşıyor. Bizim kalplerimiz bir, onlarla beraberiz'' diye konuştu.



Çevik Kuvvetten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yücel Aktaş da 10 bin kişi içinde art niyetli kişilerin olabileceğini belirterek, ''Olaylarda alkolün büyük etkisi vardı. Bir grup taraftar bira, içki şişelerini görev alan arkadaşlarımıza doğru attı. Yaralanan arkadaşlarımız oldu. Üzülüyoruz, bir spor olayında bu tür şeyler yaşanmamalıydı'' dedi.