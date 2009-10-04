'Çarşı'da isyan var

Beşiktaşlılar dün Denizli maçı değil, protesto için İnönü'deydi. 90 dakika boyunca aynı tezahürat tribünlerde yankılandı: Yıldırım Demirören yeter...

Üst üste kaybedilen puanlar, yöneticilerin yaptığı açıklamalar, başarısız transferler ve inanılmaz boyutlara gelen borç... Bu sezon tarihinin en karanlık dönemlerinden birini yaşayan Beşiktaş’ta taraftarlar, dünkü Denizlispor karşılaşmasında tam anlamıyla patladı.

CSKA Moskova deplasmanından dönüşte yumurtalarla hedef alınan Başkan Yıldırım Demirören, dün de tezahüratlarla istifaya davet edildi. Karşılaşma öncesinde sadece küçük bir grup stat girişinde Demirören’e destek verdi, ancak İnönü’nün tribünlerini dolduranlar Başkan’a büyük tepki gösterdiler. Maçın başlamasına kısa bir süre kala ıslıklarla tepkisini dile getiren Siyah-Beyazlı taraftarlar, “Yıldırım Demirören yeter”, “Gaziantep’e başkan olsana” ve “Ş... yönetim, Beşiktaş’ı mahvettin” diye tempo tuttular.

Koltuklar havada uçtu

İstiklal Marşı sırasında numaralı tribünde açılan tepki pankartı da ortamı gerdi. Pankartı açan grupla aynı görüşü paylaşmayan taraftarlar arasında yumruk yumruğa bir kavga yaşandı. Güvenlik güçleri hemen araya girerek olayları büyümeden engelledi. Kapalı tribünde de benzer olaylar meydana geldi. Ancak stattaki protesto ve gerilim, ilk yarıda kapalı tribünde açılan “İki kupayı unutma, vefasızlık yapma” pankartı sonrasında tavan yaptı. Kapalı tribünde taraftarlar birbirlerine girdi, küfürlü protestolar yükseldi, koltuklar havada uçuştu.

Tüm stat ‘istifa’ dedi

Mücadelenin 75. dakikasından sonra ise yönetime ve takıma destek tezahüratları da son buldu, tüm stat Yıldırım Demirören yönetimini istifaya davet etti. Bu sırada Başkan’ın eşi Revna Demirören’in ise taraftarları alkışlarla protesto ettiği gözlerden kaçmadı. Bu arada Başkan ile yönetimin yanı sıra teknik direktör Mustafa Denizli de tepkilerin hedefindeydi. Kayserispor maçı sonrasında, “İstifa edebilirim” diyen deneyimli çalıştırıcı da tıpkı yönetim gibi istifaya davet edildi.