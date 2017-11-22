Çarşı'da bir üst tur doyasıya kutlandı

Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul,(DHA) - UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5\'inci maçında Porto ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş\'ın grubunu lider bitirmeyi garantileyip son 16 turuna yükselmesi, siyah-beyazlı taraftarlarda büyük sevinç yaşattı.

Şampiyonlar Ligi\'nin 5\'inci haftasında Portekiz temsilcisi Porto ile evinde 1-1\'lik skorla berabere kalan Beşiktaş, son maçlar öncesi grubunu lider tamamlamayı garantiledi. Şampiyonlar Ligi\'nde ilk defa ikinci tura yükselen siyah-beyazlı takımın taraftarları büyük sevinç yaşadı. Takımın kalbi ve ruhu olan Beşiktaş Çarşısı\'nda toplanan taraftarlar bir üst turun sevincini meşaleler yakarak ve marşlar söyleyerek kutladı. Tarihi bir ana tanıklık ettiklerini belirten taraftarlar, uzun süre Beşiktaş lehinde tezahüratta bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çarşı\'da toplanan taraftarlar

-Slogan atanlar

-Marş söyleyenler

-Meşale yakanlar

-Taraftarlar ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

