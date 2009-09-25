Çarşı ultraslan elele

Türkiye'nin iki büyük taraftar grubu "Çarşı" ve "Ultraslan" herkese örnek olacak bir ortaklık kurdu.

Beşiktaşlı taraftar grubu "Çarşı", Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) hastası 20 yaşındaki taraftar Akif Akgün'ün tedavisi için yardım kampanyası başlattı.

Taraftar grubunun internetteki web sitesinde başlattığı kampanyaya, Galatasaraylı taraftar grubu "Ultraslan" da internet sitesinden destek verdi.

"Çarşı"nın web sitesinde taraftarın resminin de yer aldığı bilgilendirmede, tedavi için yaklaşık 50 bin liraya ihtiyaç olduğu, Akgün ailesinin ve yakın çevresinin bu ücreti karşılamaya imkanı olmadığı vurgulandı.

İnternet sitesinde ayrıca, Akgün'e yardım yapmak isteyenler için banka hesap numarası da yer alıyor. Akgün'e yardım etmek isteyenlerin, Türkiye İş Bankası'nın Bursa Koğukçınar Şubesi'ndeki "2209 0553011" numaralı Erkan Akgün

hesabına para yatırabileceği bildirildi.

Ultraslan'dan tam destek

Galatasaraylı taraftarlar, ezeli rakipleri Beşiktaş'ın yardıma muhtaç sempatizanı için kendi internet sitelerinden destek verdi. Akif Akgün için başlatılan kampanyayı web sitelerine taşıyan sarı-kırmızılı taraftar grubu, "Yanındayız Akif" şeklinde başlıkla yayınladığı yardım kampanyası için hesap numarasını taraftarlarına

duyurdu.