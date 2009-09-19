Çarşı, UEFA'ya da karşı

ÇARŞI, UEFA'YA DA KARŞI...-

Beşiktaş'ın önde gelen taraftar topluluğu Çarşı, Manchester United maçında ''Çarşı'' yazılı pankartlarına, ''A'' harfinin anarşizmin simgesine benzerliği nedeniyle tribünlere asılmasına izin vermeyen UEFA'ya tepki gösterdi.

Kapalı tribünde İngilizce ''Freedom for Pancarst UEFA'' (Pankartlara özgürlük) yazısı asan taraftarlar, UEFA'daki ''A'' harfini de Çarşı'daki harf gibi yazdı.

- MAÇIN YORUMLARI



Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Manchester United ile oynanan Avrupa Şampiyonlar Ligi maçında 18 kişilik kadroya almadığı Brezilyalı futbolcu Bobo'yu, Kayserispor ile yapılan lig maçında ilk 11'de görevlendirdi.

Siyah-beyazlı formayla en son 2. haftada oynanan Antalyaspor karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen Bobo, 4 resmi karşılaşma sonrasında sahaya ilk 11'de çıkmış oldu.

-İBRAHİM ÜZÜLMEZ'İN YERİNE TELLO-

Denizli, Manchester United maçı kadrosundan 2 değişiklikle takımını Kayserispor karşısına çıkardı.

Holosko'nun yerine Bobo'yu görevlendiren Denizli, İbrahim Üzülmez'i de yedek soyundurup, Şilili futbolcu Rodrigo Tello'ya ilk 11'de şans tanıdı.

Savunmayı İbrahim Kaş, Ferrari, Sivok ve Ekrem Dağ'dan oluşturan deneyimli teknik adam, forvette Nobre-Bobo ikilisini oynattı. Orta sahanın solunda Tello, sağında ise Serdar Özkan forma giydi.

Siyah-beyazlılarda Holosko ve İbrahim Üzülmez'in yanı sıra Rüştü, Fink, Nihat, Rıdvan ve Yusuf yedek kulübesinde yer aldı.

Beşiktaş'ta Erhan, İsmail, Uğur, Erkan ve İbrahim Toraman 18 kişilik maç kadrosuna alınmadı.

-SÜLEYMAN HURMA'YA TEPKİ-

Beşiktaşlı taraftarlar maç öncesinde Kayserispor menajeri Süleyman Hurma'ya tepki gösterdi.

Mehmet Topuz transferi sırasındaki açıklamaları nedeniyle siyah-beyazlıların tepkisini çeken Hurma'ya, Beşiktaşlı taraftarlar maç öncesinde ve sırasında protestoda bulundu.

-TOLUNAY KAFKAS TRİBÜNDE-

Galatasaray maçından sonra 3 maç ceza alan Kayserispor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, karşılaşmayı protokol tribünün yanındaki bölümden izledi.

-TRİBÜNLER DOLMADI-

Beşiktaş ile Kayserispor arasında yapılan Turkcell Süper Lig maçında BJK İnönü Stadı'nın tribünleri dolmadı.

Özellikle eski ve yeni açık tribünlerde boşluklar gözlenirken, karşılaşmayı 10 bini aşkın seyirci izledi.