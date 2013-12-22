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Spor

Çarşı, Futbol Federasyonu'na iki gün süre verdi

Beşiktaşlı taraftarlar, olaylı Kasımpaşa maçında yaşanan olaylar için verilen kararlar nedeniyle TFF'yi protesto etti

22 Aralık 2013 16:29

Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı, TFF'nin Kasımpaşa maçından sonraki tutumunu protesto etmek için İstinye'deki Federasyon binasına yürüdü. Kasımpaşa-Beşiktaş maçının yeniden oynanması taleplerini dile getiren taraftarlar, TFF'ye bu konuda iki gün süre verdiklerini kaydettiler.

Siyah beyazlılar, Kasımpaşa maçındaki hakem kararlarını ve Beşiktaş'ın maç tekrar oynansın başvurusunun reddedilmesinden sonra taraftarlar; "Kravatlıların yetmediği yerde atkılılar devreye girer" sloganıyla Türkiye Futbol Federasyonuna yürümek için saat 12'de toplanmaya başladıkları İTÜ Metro'dan İstinye'deki Türkiye Futbol Federasyonu'na doğru yürüyüşe geçti.

Zaman zaman meşaleler yakarak, tezahüratlar yapan taraftarlar, yol boyunca TFF Başkanı Yıldırım Demirören'i istifaya davet etti. Ayrıca Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'a da, "Taraftar burada, Fikret Orman nerede?" diye tezahüratta bulunarak tepki gösterdi.

Beşiktaşlılar, TFF binası önünde, bir TOMA, üç akrep ve polis barikatıyla karşılaştılar. Bina önünde "Fenerbahçe 'ye başkan olsana", "Beşiktaş'ın sahibi taraftarıdır", "Yönetime geldiğin günden beri bu taraftar hiç gülmedi", "Federasyon istifa", "Demirören istifa", "Beşiktaş'ın hakkını almaya geldik" sloganları atan taraftarlar, basın açıklamasının ardından dağıldı.

Taraftarların okuduğu basın açıklaması şöyle:

"Rakiplerimizle mücadele ederken, 'hakemin yanlış kararı bizim lehimize olsa da sahadaki adaletsizliği, rakibimizin hakkının yenmiş olmasını görmemezlikten gelmeyiz. !Hayatın içindeki her türlü adaletsizlik ve haksızlık, sahalarda da, sokaklarda da tarafımızca reddedilir' demiştik ve bu duruşumuzdan da asla vazgeçmeyiz. Eğer bir müsabakada üç puanı hakkaniyet çerçevesinde yitirmişsek 'hep denedin hep yenildin, yine dene yine yenil, daha iyi yenil' der ve geçeriz. 
Kasımpaşa ile oynadığımız maçta hakemin yanlı kararları müsabakanın sonucuna direkt tesir etmiş, oyuncularımız haksız cezalar almış, televizyon ekranlarında sahaya giren provokatör üzerinden Beşiktaş itibarsızlaştırılmaya çalışılmış, saldırganlık ve yapılan haksızlıklar meşru kılınmıştır. Durum ortada. Bir kişinin ya da tek bir kurumun kusurundan bahsetmiyoruz. Bu kokuşmuşluk, bu korkunç adaletsizlik ve dehşetengiz vicdansızlık her yeri sarmış durumda. Arsız emek hırsızlarını, haramileri uyarıyoruz; Beşiktaş'tan elinizi çekin! 
Madem ki ne hakemliğiniz var ne de hakimliğiniz, o halde bulunduğunuz makamları daha fazla işgal etmeden derhal istifa edin! 
Bir de hatırlatma yapalım; bizim sırtımızdan kurban kesme heveslileri de şunu iyi bilsin ki Beşiktaş'ın alet edilmesine hiçbir şekilde izin vermeyiz. Cüret etmeyin. Söz bitti."

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