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Spor

Çarşı tribünlere geri dönüyor

Beşiktaş'ın en büyük taraftar grubu Passolig'i protesto için tribünlerde yer almıyordu

07 Mart 2016 20:11

Passolig'i protesto etmek amacıyla uzun süredir tribünde yer almayan Beşiktaş'ın en büyük taraftar grubu Çarşı, ligin bitimine 10 hafta kala geri dönme kararı aldı. Siyah-beyazlı ekibin ünlü taraftar grubu, yarın bir basın açıklaması yaparak kararını kamuoyuyla paylaşacak.  

Hürriyet'in haberine göre, Çarşı grubu, tribünlere dönse de Passolig protestolarına devam edecek. Grup açıklamasında, "Mücadelemizi statlara taşıyacağız. Bu davadan sonuç almamazın en büyük nedeni tribünlere giren taraftarların davaya sahip çıkmaması. Eninde sonunda Passolig kalkacak" vurgusu yapılacağı öğrenildi.

Ankara 14. Tüketici Mahkemesi, Taraf-Der’in Passolig’e karşı açtığı davayı reddederken, Passolig alanların kişisel bilgilerinin üçüncü kişilerle paylaşılmasını ise yasaklamıştı.

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