Çarşı Taksim'e kamyonla girdi

Polis Atatürk Anıtı çevresindeki bekleyişini sona erdirerek AKM önüne çekildi. Polisin çekilmesiyle birlikte bazı gruplar tekrar anıta bayrak ve flama astı. Göstericiler sabah saatlerinde molozları taşımak için meydana gelen kamyonu da ele geçirip hareket etti. Taksim Meydanı'ndaki kalabalık ise gittikçe artıyor.

Gezi Parkı eylemleri sırasında Dolmabahçe'deki çatışmalarda TOMA'ya karşı ele geçirdikleri dozeri süren Çarşı Grubu bugün Taksim'de devam eden polis müdahalesine de kamyonla müdale etti. Meydanın Şişli yönünden bir kamyonla giriş yapan Çarşılıları Reuters haber ajansı da abonelerine duyurdu.

Minibüsler ve iş makinaları yandı

Taksim Meydanı’nda göstericiler daha önce kullanılamaz hale getirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir minibüsü ateşe verdi. Bir anda çıkan yangına TOMA müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarına daha sonra bir TOMA daha eklendi. Ancak çabalar yetersiz kalınca minibüs alev alev yanmaya devam etti. Minibüsün yanması sırasında Taksim Meydanı’nı siyah dumanlar kapladı.

Bu sırada Talimhane girişindeki barikatları kaldırmak için iş makinesi ve kamyonla gelen polisler, direniş karşısında geri çekildi. İş makinesinin sürücüsü de polislerle birlikte uzaklaşırken kamyon göstericiler tarafından ele geçirildi. Kamyonu çalıştırıp Cumhuriyet Caddesi’nin girişine getiren göstericiler damperi kaldırmak istediler ancak başaramadılar. Caddenin girişindeki baz istasyonu ve 4 iş makinesi göstericiler tarafından ateşe verildi.