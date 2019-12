-ÇARŞI PAZAR RAMAZANA HAZIRLANIYOR İSTANBUL (A.A) - 26.07.2011 - Yaklaşan ramazan ayı ile birlikte bu yıl da büyük marketler değişik fiyatlarda ramazan kolilerini satışa sunarken, Mısır Çarşısı ve Eminönü'nde ramazan hareketliliği başladı. Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan pidenin fiyatı bu yıl da 1,5 lira olacak. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Fahri Özer, ''Ramazan vurgunculuğu, ramazan fırsatçılığı yapmıyoruz. Ramazan ayında yine 4 yıl önceki fiyatlarla devam edeceğiz. 400 gram ramazan pidesinin fiyatı 1,5 lira olacak'' dedi. Bu yıl ramazanın ağustos ayına denk gelmesi nedeniyle çok sıcak geçeceğine işaret eden Özer, ''Aşırı sıcaklar, insanların daha az yemesine neden olacağı için pide satışlarını olumsuz etkileyecektir. Bu yılki pide satışlarımızda yüzde 30-40'lara varan düşüşler olacağını tahmin ediyoruz. Şu anda zaten ekmek satışları ciddi anlamda düşüş gösterdi. Aynı şey pide satışlarında da olacaktır'' diye konuştu. Özer, ramazanda değişik türde pidelerin üretileceğini, sağlıklı olduğu için çörek otlu pidelere daha fazla ağırlık vereceklerini, ayrıca susamlı, yumurtalı, sade, uzun, yuvarlak, kepekli pideler ile pastırmalı ve sucuklu pidelerin de çıkarılacağını söyledi. Bereket ayı olan ramazan ayında aslında fırıncıların çok sıkıntı çektiğinin altını çizen Özer, ''İşçi bulmakta çok zorluk çekiyoruz. Bundan sonraki ramazan ayına kadar belediyelerle işbirliği yapıp ilçelerde kurslar açarak fırıncı ustaları, pide ustaları, pişirme ustaları kısacası fırın işçisi yetiştirilmesini istiyoruz. Her şeyin okulu var, fırıncıların okulu yok. Üniversitelerde de bu konuyla ilgili bölümler açılabilir mi diye çalışmalar yapacağız'' şeklinde konuştu. -''ETTE SPEKÜLATÖRLERE KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI''- Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı Faruk Kayar da piyasaya et arzı noktasında fiyatlara zam yapılmasını gerektirecek bir sıkıntı olmadığını ifade ederek, tüketicileri spekülatörlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Türkiye'de şu an itibariyle et fiyatlarının yükselmesini gerektiren bir durumun söz konusu olmadığına dikkati çeken Kayar, şunları kaydetti: ''Piyasaya et arzı bakımından herhangi bir olumsuzluk yaşanmamaktadır. Hal böyleyken ramazan ayının ve Kurban Bayramının yaklaşmasını fırsat bilerek fiyatların yükselmesi noktasında açıklama yapan spekülatörler, tüketiciyi ve piyasayı olumsuz yönde etkileme gayreti içerisindedirler. Bakanlığımız da fiyatların stabil olarak seyretmesi ve tüketicilere et arzının herhangi bir sıkıntı yaşanmadan sürdürülmesi için gerekli önlemleri seri bir şekilde almaktadır. Kırmızı et sektörünün üreticisinden sanayicisine, perakendecisinden tüketicisine, akademisyeninden kamu görevlilerine kadar tüm dinamiklerini bünyesinde toplayan Ulusal Kırmızı Et Konseyi'nin değerlendirmeleri de yakın bir zamanda et fiyatlarında herhangi bir artış olmayacağı doğrultusundadır. Yani ramazan ayında et fiyatlarında artış olmayacak.'' -''SICAKLAR HAREKETLİLİĞİ ETKİLER''- Malatya Pazarı Yönetim Kurulu Başkanı ve Mısır Çarşısı Esnafları Yardımlaşma ve Koruma Derneği Başkanı Çetin Palancı ise aşırı sıcakların ramazan hareketliliğinin başladığı çarşı ve Eminönü'ndeki satışları etkileyeceğini belirterek, ''Hem hava çok sıcak, hem de bu yıl meyve bol. Bu etkenler, ağustostaki ramazan ayında Mısır Çarşısı ve Eminönü'nde gerçekleşecek kuru meyve satışının geçtiğimiz yıllarla aynı düzeyde olmayacağını gösteriyor. Bu arada, ramazan sofralarının geleneksellerinden biri olan komposto yerine gazlı içeceklerin yoğun şekilde kullanıldığını görüyoruz. Bu da satışları olumsuz etkiliyor'' diye konuştu. Palancı, Malatya Pazarında ise satışların her zaman iyi gittiğini, ancak ramazanın vazgeçilmezlerinden olan hurma satışlarında yıldan yıla düşüş yaşandığını ifade ederek, ''Bundan 10-15 yıl önce ramazanda 34 TIR, yaklaşık bin ton hurma sattığımız dönemler olurdu. Şimdi bu miktar 1-2 TIR'a düştü. Artık ramazanlarda 150-200 ton hurma satıyoruz'' dedi. Hurma türleri içinde kilosu 2-3 liraya kadar satılan İran hurmasının en ucuz hurma çeşidi olduğunu belirten Palancı, Mekke-Medine hurmasının kilogram fiyatının 10-18 lira arasında değiştiğini, Kudüs hurmasının kilogramının 30-32 liradan satıldığını, ''süper hurma'' olarak adlandırılan İsrail hurmasının ise 40 liradan satıldığını bildirdi. Bu arada, ramazan sofralarının yine vazgeçilmez yiyeceklerinden olan zeytinin kilosu Eminönü'ndeki şarküterilerde türlerine göre 6-7 liradan başlayıp 13-14 liraya kadar çıkarken, pastırmanın kilogramı 46 lira civarında satılıyor. -MİGROS'TAN 3 DEĞİŞİK RAMAZAN KOLİSİ- Büyük marketler de ramazan kolilerini satışa sunarken, Migros, bu yıl ramazana özel 10-22 ürün çeşidinin bulunduğu ''bereket'', ''ziyafet'' ve ''lezzet'' adlı 3 değişik koli seçeneği hazırladı. Migros, indirim kampanyaları, hediye ürünler ve kazandıran fırsatlarla karşıladığı ramazanda 10 çeşitten oluşan ''bereket'' kolisini 16,95 liradan, 17 çeşitten oluşan ''lezzet'' kolisini 27,90 liradan ve 22 çeşitten oluşan ''ziyafet'' kolisini 39,90 liradan satışa sundu. Her yıl müşteriden gelen talebe göre hazırlanan kolilerin sayısını ihtiyaca ve talebe göre artıracak olan, undan salçaya, şekerden çaya, reçelden meyve suyuna kadar sahur ve iftar sofraları için birçok şeyi düşünerek ramazan kolilerini hazırlayan Migros, tüketicinin ramazan ihtiyacını tam olarak karşılayacak şekilde hazırlanan kolilerin aynı zamanda bütçe için büyük avantaj sağladığını, kolilerin içinde bulunan ürünlerin tek tek alınması yerine ramazan kolisi olarak alındığında ortalama yüzde 40 tasarruf elde edildiğini belirtti. Migros, ramazan ayı süresince düzenleyeceği kampanyalarla yüzlerce ürünü de hediye olarak dağıtacak. ''Hedef Kampanyası'' ile Money Club Kart sahiplerine ekstra Money kazandıracak olan Migros, müşterilerine ''Ramazan HediyeM Kart'' seçeneğini de sunuyor. Ayrıca 28 Temmuz-31 Ağustos 2011 tarihlerinde Migros, Tansaş, 5M Migros, Macrocenter veya Sanal Market'ten Money Visa ve Bonus kartlar ile 75 lira ve üzeri 4 kez alışveriş yapan herkes 75 lira değerinde puan kazanacak. -CARREFOURSA'DAN RAMAZANA YÖNELİK KAMPANYA- Carrefoursa da her yıl olduğu gibi bu yıl da değişik ramazan kolileri hazırladı. Carrefoursa mağazalarında içinde 20 çeşit ürünün bulunduğu ''mega ramazan kolisi'' 49,90 liradan, 13 ürünlü ''klasik ramazan kolisi'' 19,90 liradan, 16 çeşit ürünlü ''Carrefour discount ramazan kolisi'' 29,90 liradan, 17 çeşit ürünlü ''süper ramazan kolisi'' ise 39,90 liradan satışa sunuldu. Şarküteri ramazan paketleri de hazırlayan Carrefoursa, 5 çeşit şarküteri ürününün bulunduğu paketi 16,90 liradan, 6 çeşit ürünün bulunduğu paketi de 21,90 liradan yarından itibaren satışa sunacak. Bu arada, Carrefoursa, yarından itibaren 8 Ağustos'a kadar geçerli olacak bir kampanya başlatacak. ''Her gün bir ürün bedava'' kampanyası kapsamında söz konusu tarihler arasında Carrefoursa mağazalarından 50 lira ve üzeri alışveriş yapan müşterilere her gün bir ürün hediye edilecek. Günün hediye ürünleri, müşterilere kasa çıkışlarında kurulacak teşhir alanlarında Carrefoursa personeli tarafından sunulacak. -KİPA'DAN YÜZDE 30'A VARAN İNDİRİMLER- Kipa'nın bu yılki ramazan paketlerinde 4 ayrı koli çeşidi mevcutken, ''bütçe'' paketi 14,90 liradan, ''süper'' paket 29,90 liradan, ''mega'' paket 44,90 liradan ve ''premium'' paket 59,90 liradan satışa sunulacak. Ramazan ayında tüm marka çorbalarda 3 al 1 öde promosyonunu başlatan Kipa, ramazanda en çok tüketilen ürünlerin başında geldiğini tespit ettikleri kahvaltılıklar ile düşük yağ oranı içeren süt, yoğurt ürünlerinde, pide çeşitlerinde ve ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan pastırma ve hurmada yüzde 30'a varan indirim uyguluyor. Geçtiğimiz yıllardaki tatlı satışlarını da değerlendiren Kipa, ramazan ayının geleneksel tatlısı güllaç ve iftar sofrası klasiki olan baklava fiyatlarında da yüzde 30'a varan indirim yaptı. Ramazan için 4 farklı fiyatta erzak paketleri hazırlayan Real'de ise içinde 11 çeşit ürünün yer aldığı paket 16,90 liradan, 15 ürünün bulunduğu paket 24,90 liradan, 17 çeşit üründen oluşan paket 33,90 liradan, 20 ürünlü paket ise 47,90 liradan satışa sunuluyor.