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Çarşı Kadın 5 bin ihtiyaç sahibi çocuğa ulaştı

  İSTANBUL,(DHA) Beşiktaş'ın kadın taraftar grubu ‘Çarşı Kadın’ı bugüne kadar ülke genelinde eğitim gören 5 binden fazla ihtiyaç sahibi öğrenciye ulaştı

01 Mart 2018 11:07

 

İSTANBUL,(DHA) Beşiktaş\'ın kadın taraftar grubu ‘Çarşı Kadın’ı bugüne kadar ülke genelinde eğitim gören 5 binden fazla ihtiyaç sahibi öğrenciye ulaştı. Çarşı Kadın, yardıma muhtaç okulların ve öğrencilerin oyuncaktan kitaba, monttan ayakkabıya kadar her tür ihtiyaçlarını karşılamayı, çocukları mutlu etmeyi hedefliyor.

‘Ben okursam, sen okursan, o okursa dünya değişir’ sloganıyla yola çıkan Çarşı Kadın’a destek veren bir kargo firması ise  yardım projesi ile kitap, defter, oyuncak ve kıyafetleri ücretsiz olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.Türkiye’nin dört bir tarafından Çarşı Kadın’a yapılan yardımlar; Diyarbakır, Şanlıurfa, Bitlis, Van, Iğdır, Kars, Mardin, Elazığ, Erzurum, Şırnak, Batman ve daha birçok ilde bulunan köy okullarına taşınmaya devam ediyor. Yardımlar için ayrıntılı bilgiye @carsi.kadin1903 instagram hesabından ulaşılabiliyor.

(FOTOĞRAF)

 

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