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Çarşı izninde uyuşturucu satmışlar KOCAELİ (A.A)

25 Eylül 2011 15:27

-Çarşı izninde uyuşturucu satmışlar KOCAELİ (A.A) - 25.09.2011 - Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, uyuşturucu madde temin ettiği öne sürülen 3'ü er 38 kişi gözaltına alındı.  Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Gölcük ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan bir örgüte yönelik çalışma başlattı. Yaklaşık 7 ay devam eden teknik ve fiziki takibin ardından Kocaeli, Diyarbakır, Van, Mersin ve İstanbul'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aralarında 3 erin de bulunduğu 38 kişiyi gözaltına aldı.  Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 40 kilo esrar, 2 kurusıkı tabanca ile 1 otomatik tüfek ele geçirildi.  Bu arada gözaltına alınan erlerin temin ettiği uyuşturucu maddeyi çarşı iznine çıktığı sırada sattığı öğrenildi. Operasyonla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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