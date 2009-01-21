Çarşı İsrail'e karşı

Beşiktaş'ın en etkili taraftar grubu Çarşı, İsrail'in saldırılarına hedef olan Gazze'ye yardım için kampanya düzenliyor.



Sosyal içerikli mesajlarıyla da dikkati çeken siyah-beyazlı taraftar grubu, Türk Kızılayı Beşiktaş Şubesi ile birlikte Turkcell Süper Lig'de 24 Ocak Cumartesi günü Denizlispor ile yapılacak maç öncesi yardım kampanyası düzenleyecek.



Maça gelecek taraftarlardan, BJK İnönü Stadı'nın gişelerine yerleştirilecek Türk Kızılayı kumbaralarında Gazze halkı için para yardımı toplanacak.



Çarşı'nın internet sitesinde yapılan duyuruda, bu kampanyayı düzenlemelerindeki amaçlarının, acı içinde kıvranan Gazze halkının yaralarının sarılması ve acılarının hafiflemesine katkıda bulunmak, Beşiktaş taraftarının Gazze katliamına karşı duyarlılık ve birlikteliğinin seslendirilmesi olduğuna dikkat çekilirken, bütün Beşiktaşlılar kampanyaya katılım için davet edildi.

