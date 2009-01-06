T24 LogoT24 Logo
Spor

Çarşı İsrail'e karşı

Beşiktaş'ın efsane taraftar topluluğu Çarşı, İsrail'in Gazze saldırılarını kınamak amacıyla bir yürüyüş düzenledi.

06 Ocak 2009 02:00


Beşiktaş'ın efsane taraftar topluluğu Çarşı, İsrail'in Gazze saldırılarını kınamak amacıyla bir yürüyüş düzenledi.

Beşiktaş meydanında toplanan Çarşı grubu üyeleri, marşlar ve sloganlarla Sinan Paşa Parkı'na yürüdü. Gazze'de hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulanan taraftarlar, "Tanka karşı taş savaşa karşı Beşiktaş", "Katliama karşı atkılarımız kefiyemizdir" yazılı pankartlar açtı. Çarşı grubu adına yapılan basın açıklamasında, İsrail ile yapılan tüm anlaşmaların derhal iptal edilmesi istendi. Basın açıklamasının ardından yürüyüşe geçen grup sık sık, "Dayan Filistin Çarşı arkanda, Tanka karşı taş savaşa karşı Beşiktaş" sloganları attı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24