Çarşı İsrail'e karşı



Beşiktaş'ın efsane taraftar topluluğu Çarşı, İsrail'in Gazze saldırılarını kınamak amacıyla bir yürüyüş düzenledi.



Beşiktaş meydanında toplanan Çarşı grubu üyeleri, marşlar ve sloganlarla Sinan Paşa Parkı'na yürüdü. Gazze'de hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulanan taraftarlar, "Tanka karşı taş savaşa karşı Beşiktaş", "Katliama karşı atkılarımız kefiyemizdir" yazılı pankartlar açtı. Çarşı grubu adına yapılan basın açıklamasında, İsrail ile yapılan tüm anlaşmaların derhal iptal edilmesi istendi. Basın açıklamasının ardından yürüyüşe geçen grup sık sık, "Dayan Filistin Çarşı arkanda, Tanka karşı taş savaşa karşı Beşiktaş" sloganları attı.



