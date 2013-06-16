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Çarşı grubuna polis baskını!

Gözaltına alınanlar arasında Çarşı grubundan başkalarının da bulunduğu iddia ediliyor

16 Haziran 2013 18:41

Gezi Parkı eylemlerindeki tavırlarıyla öne çıkan Çarşı grubunun önemli isimlerinin evleri polisleri tarafından basıldı, üyeler gözaltına alındı.

Beşiktaş Çarşı grubunun kurucularından Sarı Cem lakaplı Cem Yakışkan ile Çarşı'nın pankartlarını yazan Deve Erol lakaplı Erol Özil bu sabah polisler tarafından evlerinden gözaltına alındı.

Yakışkan ile Özil gözaltına alınmadan önce polis evlerinde arama yaptı.

Gözaltına alınanlar arasında Çarşı grubundan başkalarının da bulunduğu iddia ediliyor.

Bu arada Siyah-Beyazlı taraftarlar saat 16.30'da yaşananları anlatmak için Beşiktaş Köyiçi’nde yer alan kartal heykelinin önünde bir açıklama yayımladı. Detaylı bilgilendirmenin saat 19.03’te yapılacağı söylenirken, o saate kadar heykelinin önünde ve çevresinde oturma eylemi yapılacağı bildirildi. Açıklamada, “22 arkadaşımız sabah saat 09.00 civarında gözaltına alındı. Suçlama niteliğiyle ilgili ayrıntılı bilgi edinemiyoruz. Açıklamamızı saat 19.03’te yineleyeceğiz. Sağlıklı bilgi için zaman istiyoruz. Bize çete kurma suçlaması yapıldığı söyleniyor. Şiddet ve illegal işlerden yana değiliz. Sizleri sağduyulu davranışlara davet ediyoruz” ifadeleri yer aldı. “Güvenlik güçlerine karşı eylemimiz olmayacaktır” denilen açıklamanın ardından taraftara ve oturma eylemine katılan destekçilere “Çarşı’nın haklılığını haksız duruma düşürmeyelim” uyarısı yapıldı.
 

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