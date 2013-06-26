Çarşı grubu üyesi Halil İbrahim Erol serbest bırakıldı

Çarşı grubuna yapılan operasyon sonucu tutuklanan Halil İbrahim Erol, avukatlarının yaptığı itiraz üzerine bugün serbest bırakıldı. Hakim, tutuklanan diğer bir Çarşı üyesi İbrahim Halilullah Turan’ın tutukluğunun devamına karar verdi.



Gezi Parkı eylemlerinde ‘olaylara karıştıkları’ iddiasıyla Organize Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan 20 Çarşı grubu üyesinden 15’i serbest bırakılırken, 5 kişi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Halil İbrahim Erol ve İbrahim Halilullah Turan ‘vahim nitelikte silah bulundurmak’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.



