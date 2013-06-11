Çarşı, Gezi Parkı'ndan çekileceği söylentisini yalanladı

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası basının karşısına çıkan Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Beşiktaş taraftar grubu Çarşı’nın Gezi Parkı gösterilerinden tamamen çekildiğini söyledi. Ancak Çarşı grubu Arınç'ın açıklamasını yalanladı.

Gezi Parkı eylemlerinin sembollerinden biri olan Beşiktaş taraftar grubu Çarşı, dünkü Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası gazetecilere açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç’ın da gündemindeydi.

Gezi Parkı protestolarının ele alındığı toplantı sonrasında konuşan Arınç, Başbakan Erdoğan'ın çarşamba günü bazı eylemcilerle görüşeceğini söyledikten sonra, ( 'Gezi'den yanıt geldi), sözü Çarşı’ya getirdi.

Arınç, eylemlere ilk gününden beri destek veren grubun gösterilerden çekildiğini öne sürdü.

Arınç, "Öğrendiğim kadarıyla Beşiktaş Çarşı grubu bu gösterilerden tamamen çekilmektedir. FB ve GS’nin de bu boyuta geldiğini gördükleri için çekileceklerini tahmin ediyorum..." dedi.



Çarşı: Gerçek değil



"Gezi Parkı direnişinden geri çekildiğimiz yönündeki açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır.

Duruşumuz her zaman açık ve nettir.

1982'den beri haksızlık, adaletsizlik karşısında insanlıktan yana tarafız ve olmaya da devam edeceğiz.

Devlet ve ilgili kurumların çözüm için asıl muhatabı Gezi Parkı eylemlerini en başında itibaren sürdüren gerçek temsilciler; parkta çadır kuran gençler ve her zaman destekçisi olduğumuz halktır.

Tarafları karşılıklı empati, sağduyu ve diyaloğa davet ediyor, bu kaosun karşılıklı iletişim ve anlayışla çözülmesinden taraf olduğumuzu, olayların halkımız açısından en iyi şekilde neticelenmesinden yana olduğumuzu bir kez daha beyan ediyoruz..."