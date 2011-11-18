T24 LogoT24 Logo
Spor

Çarşı, Galatasaray maçının 65. dakikasında soyunacak

Çarşı, Van'daki vatandaşların "üşüyoruz çığlığına" bu hafta sonu oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde "soyunarak" dikkat çekecek.

18 Kasım 2011 02:00

T24 - Beşiktaş'ın dünyaca ünlü taraftar grubu Çarşı, Van'daki vatandaşların "üşüyoruz çığlığına" bu hafta sonu oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde "soyunarak" dikkat çekecek. Etkinlik planına göre 65. dakikada taraftarlar mont, tişört, forma ve atletlerini çıkararak yarı çıplak kalacak.



Etkinliği dakikası Van'ın plaka numarasından yola çıkılarak belirlendi.


Çarşı yaptığı duyuruda, "Galatasaray maçının 65. dakikası, Van'da naylon çadırda -15 derecede kalan insanların çektiği acılara ortak olduğumuzu ve onlarla beraber bizim de üşüdüğümüzü göstermek ıçın üstlerımızı çıkarıyoruz. Ve aynı anda kapalıda açacağımız güneş pankartını bır süre sonra sağ tarafa doğru elden ele uzatarak yeni açığa yolluyoruz. Bu şekilde pankart bütün stadı dolaşacak" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24