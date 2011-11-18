Çarşı, Galatasaray maçının 65. dakikasında soyunacak

T24 - Beşiktaş'ın dünyaca ünlü taraftar grubu Çarşı, Van'daki vatandaşların "üşüyoruz çığlığına" bu hafta sonu oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde "soyunarak" dikkat çekecek. Etkinlik planına göre 65. dakikada taraftarlar mont, tişört, forma ve atletlerini çıkararak yarı çıplak kalacak.





Etkinliği dakikası Van'ın plaka numarasından yola çıkılarak belirlendi.



Çarşı yaptığı duyuruda, "Galatasaray maçının 65. dakikası, Van'da naylon çadırda -15 derecede kalan insanların çektiği acılara ortak olduğumuzu ve onlarla beraber bizim de üşüdüğümüzü göstermek ıçın üstlerımızı çıkarıyoruz. Ve aynı anda kapalıda açacağımız güneş pankartını bır süre sonra sağ tarafa doğru elden ele uzatarak yeni açığa yolluyoruz. Bu şekilde pankart bütün stadı dolaşacak" dedi.