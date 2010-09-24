-ÇARŞI ''FUTBOLCU YUHALAMAYA'' DA KARŞI İSTANBUL (A.A) - 24.09.2010 - Beşiktaş'ın en etkili taraftar grubu ''Çarşı'', resmi internet sitesinden yaptığı duyuruyla, zaman zaman statlarda yaşanan futbolcu yuhalamalarına son verilmesini istedi. Çarşı grubunun, ''www.forzabesiktas.com'' isimli internet sitesinden yapılan duyuruda, hem lig, hem de Avrupa kupasında mücadele eden Beşiktaşlı futbolcuların ortaya koymuş olduğu performanslarından dolayı zaman zaman yuhalanmasının eleştirel yapıcılığının olmadığı vurgulandı. Duyuruda, BJK İnönü Stadı veya deplasmanda Beşiktaş formasını taşıyan bir oyuncuyu yuhalamanın Beşiktaşlılığa özgü bir yaklaşım olmadığı kaydedildi.