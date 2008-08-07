Çarşı feshedilmeye de karşı

Tempo24-





Mayıs ayı içinde fesih kararı aldıklarını açıklayan taraftar grubunun liderlerinden Alen Markaryan, BJK TV'de yer alan açıklamasında, aldıkları kararın ardından dönüş için çok ciddi baskı olduğunu belirterek, ''Tabi ki şimdi bu kadar baskıya karşı koymak zor.



Eğer Beşiktaş'a yararımız dokunacaksa dönme konusu düşüncelerimiz arasında. Biz de Beşiktaş'a bir şeyler yapmak istiyoruz. Herkes dedikodudan uzak duracaksa, hiç kimseyi göz ardı etmeden hep beraber tekrar tribünlere dönme konusunda bir şeyler yapmanın planlarını yapıyoruz'' diye konuştu.



Markaryan, bunun net bir karar olmadığına dikkat çekerek, ''Ama döneceğiz tabi. Bunun aşamaları içindeyiz'' dedi.



Tribün liderlerinden Ayhan Güner ise bu yönde toplantılar yaptıklarını vurgulayarak, ''İnşallah daha güzel ve konuşulur bir tribün yaratmak için dönebiliriz. Öyle bir yola girmiş durumdayız'' diye konuştu.

