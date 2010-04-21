Çarşı Federasyon'a karşı

T24 - Beşiktaşlı taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) yarın düzenleyeceği yürüyüşle protesto edecek.



Siyah-beyazlı taraftar grubu Çarşı, internet sitesinde ''Federasyona yürüyoruz'' başlığıyla duyuru yaptı.



Duyuruda, ''Türkiye Futbol Federasyonu'nda tezgahlanan oyunlara dikkat çekmek için Futbol Federasyonu'na yürüyoruz. Beşiktaşımız ile birlikte çarpan yüreklerin yan yana, omuz omuza, bir çığ gibi büyümesini ve protesto yürüyüşüne katılmasını bekliyoruz'' denildi.



Siyah-beyazlı taraftarlar, protesto yürüyüşü için saat 12.00'de Beşiktaş Köyiçi'nde toplanacak.



Beşiktaş camiası, Turkcell Süper Lig'in son 2 haftasında futbol takımlarının Trabzonspor ve Fenerbahçe ile yaptıkları maçlardaki hakem hatalarını öne sürerek, TFF ve Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) sert tepki göstermişti.







