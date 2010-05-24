Çarşı faciada sorumluluğu olanlara da karşı

T24- Beşiktaş spor kulübünün en önemli taraftar grubu olan ve olaylara muhalif ve protest yaklaşımıyla tanınan Çarşı grubunun hedefinde bu kezde Zonguldak faciasının sorumluları vardı. Grup internet sitesinin açılış sayfasında yer alan photoshop çalışmasında “Ölümün taşeronları hiç mi doyalmayacak bu siyah kâra” diye sordu.

Siyah beyaz fotoğraflardan oluşan kolajda Karadon Maden Ocağı’nda hayatını kaybeden işçilerden Ahmet Karabektaşoğlu’nun 6 yaşındaki kızı Ebrar’ın annesini tesellisine de yer verilmiş, “Üzülme anne babamın elbiselerini koklarız”