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Spor

Çarşı Eboue için siyahi olacak

Beşiktaş’ın Çarşı taraftar grubunun, Galatasaray maçında Eboue’ye ırkçı tezahürat yapıldığı iddiaları üzerine yüzlerini siyaha boyayarak ma&cc

24 Kasım 2011 02:00

T24 - Beşiktaş’ın Çarşı taraftar grubunun, Galatasaray maçında Eboue’ye ırkçı tezahürat yapıldığı iddiaları üzerine yüzlerini siyaha boyayarak maça geleceği öğrenildi. Taraftarlar “Çarşı ırkçılığa karşı” pankartı da açacak.



Beşiktaş’ın Çarşı taraftar grubunun, Galatasaray maçında Eboue’ye ırkçı tezahürat yapıldığı iddiaları üzerine yüzlerini siyaha boyayarak maça geleceği öğrenildi. Taraftarlar “Çarşı ırkçılığa karşı” pankartı da açacak.


Beşiktaş ile Galataray arasında golsüz sona eren maçta yaşanan olaylar gündemden düşmedi.


Sahaya birçok yabancı madde atılırken, küfürlü tezahüratta yapıldı.


Galatasaray’ın Fildişi Sahilli oyuncusu Emmanuel Eboue’ye ırkçı tezahürat yapıldığı da öne sürüldü.


Zaman gazetesinin haberine göre; iddialara karşı harkete geçen Beşiktaş’ın Çarşı grubu, ırkçılığa karşı anlamlı bir protestoya hazırlanıyor.


Sosyal mesajlar vermesiyle bilinen Çarşı grubu, Disiplin Kurulu’nun takıma ceza vermemesi halinde 5 Aralık'ta oynanacak Orduspor maçında yüzlerini siyaha boyayacak.


Irkçılık karşıtı sloganlar atacak taraftarlar, “Çarşı ırkçılığa karşı” pankartı açacak. Siyah-beyazlı takımın sevilen eski oyuncusu Pascal Nouma da tribünden bu girişimi destekleyecek.


Çarşı grubu, daha önce sık sık ırkçı saldırılara maruz kalan Kamerunlu oyuncu Samuel Eto’o’ya destek vermek için  "Hepimiz Eto'o'yuz" pankartı açmıştı.


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