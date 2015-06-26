T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Çarşı davası' 11 Eylül'e ertelendi

2 Nisan 2015 tarihindeki son duruşmada 26 Haziran'a ertelenmişti

26 Haziran 2015 13:02

Kamuoyunda 'Çarşı davası' olarak bilinen, Gezi olaylarında 'hükümeti devirmeye teşebbüs' ettikleri iddiasıyla suçlanan 35 sanığın yargılanmasına bugün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmada, sanıklardan biri, kriminal rapor eksikliği nedeniyle savcı mütalaasını vermeyeceğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından hâkim tarafından duruşma 11 Eylül’e ertelendi.

2 Nisan 2015 tarihindeki son duruşmada ilginç gelişmeler yaşanmıştı. İddianamede şikayetçi olarak görülen polis memurları Çarşı Grubu'ndan şikayetçi olmadıklarını söylerken yine iddianamede 'bomba düzeneği' olarak geçen ve sanıklardan birinin evinde bulunan 'pet şişe ve içindeki madde' tanık polisler tarafından doğrulanmadı.Çarşı Davası'nda kararın muhtemelen 26 Haziran 2015' deki duruşmada açıklanması bekleniyor

16 Aralık'da gerçekleşen ilk duruşmaya Çarşı grubu büyük bir katılım yaparken 2 Nisan 2015 'de görülen davaya Çağlayan Adliyesi'ndeki yas nedeniyle toplu bir katılım gerçekleştirilmedi. Duruşmaya sadece sanıklar ve az sayıda izleyici geldi. Bu izleyiciler arasında Uluslararası Af Örgütü'nden Barbara Neppert ve Almanya'da futbol davalarında uzman 2 kadın avukat da bulundu.

ETİKETLER

Çarşı davasıbugün görülecekdarbegeziduruşma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24