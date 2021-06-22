Çarşı'dan Sergen Yalçın açıklaması: Burası Beşiktaş herkes kendine gelsin

Beşiktaş taraftar grubu Çarşı, yönetim ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın anlaşamaması üzerine yaptığı paylaşımda "Herkes gider bize tek Beşiktaş kalır. Gideceğimiz tek kapı Beşiktaş’ımızın kapısıdır" dedi.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın siyah beyazlı kulüpte çalışmama kararı almasının ardından Çarşı, bir açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada, "Burası BEŞİKTAŞ herkes kendine gelsin! Sevindik sevincimizi kursağımızda bırakmayın. Daha iyisi için umutlandık umudumuzu yıkmayın. Bizim için aslolan Beşiktaş’tır. Herkes gider bize tek Beşiktaş kalır. Gideceğimiz tek kapı Beşiktaş’ımızın kapısıdır" ifadeleri kullanıldı.

Taraftar Sergen Yalçın'ın evine gidecek mi?

Beşiktaş taraftarının, sözleşme teklifine olumsuz bakan teknik direktör Sergen Yalçın'ı ikna etmek için saat 12.00’de evinin önüne gideceği öne sürülmüştü.

Söz konusu açıklamada, "Gideceğimiz tek kapı Beşiktaş’ımızın kapısıdır." ifadesinin yer alması dikkatlerden kaçmadı.

Ne olmuştu?

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, gelecek sezon için siyah beyazlı kulüpte çalışmama kararı aldı. Başarılı teknik adamın şampiyonluk priminin geç yatırılması, masaya geç oturulması ve ilk teklifin çok düşük olması nedeniyle kırgın olduğu belirtildi. Yönetimin son teklifi ile kendisinin istediği rakam arasındaki fark bir hayli azalmış olmasına rağmen imza atmamasının da bundan kaynaklandığı ifade edildi.

Sergen Yalçın’ın dünkü görüşmenin ardından yakın çevresine şunları söylediği belirtildi:

"Ben hiçbir zaman parayı sorun yapmadım. Öyle olsa diğer teknik direktörler gibi yönetimle görüşmeleri için avukatlarımı yollar, sözleşmeye ağır maddeler koyardım. Beşiktaş’a gelirken para konuşmadım, şimdi mi konuşacağım! Ama bu yaşananlar beni çok üzdü. Onurum, gururum kırıldı. Sezon bitmiş 35 gündür bekletiliyorum. Mobbinge uğradığımı düşünüyorum."