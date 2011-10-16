Çarşı, babasını kaybeden Gökhan Değirmenci'yi ağlattı

T24 - Kayserispor'un 22 yaşındaki kalecisi Gökhan Değirmenci, takımının Beşiktaş ile oynadığı maça kolunda siyah bant ile çıktı.. İşte o siyah bandın “yürek sızlatan” hikayesi...







Tarih: 2 Ekim 2011 Pazar…. Kayserispor sahasında Mersin İdman Yurdu ile 2-2 berabere kalıyor. Genç kaleci Gökhan, 42. dakikada Navarro'nun kırmızı kart görmesiyle oyuna dahil oluyor.



Maçı heyecanlı bir şekilde takip eden Gökhan Değirmenci'nin babası Ahmet Değirmenci, oğlunun oyuna dahil olmasıyla daha da heyecanlanıyor.

Ancak baba Değirmenci, maçın yüksek temposuna fazla dayanamadı ve beyin kanaması geçirdi. Hemen hastaneye kaldırılan Ahmet Değirmenci hayatını kaybediyor.

Gökhan'a maçta olduğu ve telefonunun kapalı olduğu için haber veremeyen Değirmenci ailesi, mücadele sonrasında 22 yaşındaki oyuncuya ulaştı ve acı haberi verdi.

Duydukları karşısında adeta yıkılan ve gözyaşlarına boğulan Gökhan hemen İstanbul aktarmalı uçakla İzmir'e gönderildi.





İnönü'de Gökhan'a başsağlığı

Vefat eden baba Değirmenci, fanatik bir Beşiktaş taraftarıydı. En büyük hayali de oğlu Gökhan'ı bir gün Beşiktaş forması ile sahada görmekti. Ancak Ahmet Değirmenci, bu arzusu gerçekleşmeden hayatını kaybetti.

Gökhan Değirmenci, Kayserispor'un Beşiktaş ile İnönü Stadı'nda oynadığı maçta Navarro'nun cezası nedeniyle ilk 11'de sahaya çıktı. Ayrıca Gökhan'ın, babası için koluna taktığı siyah bant da gözlerden kaçmadı.

Beşiktaş taraftarları da "Başın sağolsun Gökhan Değirmenci" diyerek genç oyuncunun acısını paylaştı. Kayserispor'un 2-0 kazandığı maç sonrasında da Gökhan Değirmenci, gözyaşlarına boğuldu.





