Çarşı 65. dakikada Van için soyundu!

T24





Beşiktaş iki kez direğe takıldı



Son 10 dakika nefes kesti





Sabri 9 dakika sahada kalabildi



Necip'in girmesiyle çıkması bir oldu





Van için soyundular



Mücadelenin 24. dakikasında Beşiktaş inanılmaz bir gol kaçırdı. Simao'nun pasında Quaresma kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunu Muslera muhteşem çeldi. Almeida tamamladı. Gole giden topa Semih dokundu, direkten dönen meşin yuvarlak Muslera'da kaldı. Siyah-beyazlılar net bir pozisyondan yararlanamadı.31. dakikada ise Kara Kartallar bir kez daha gole çok yaklaştı. Almeida, Aurelio'nun uzun topunu kafayla Simao'ya indirdi. Simao'nun vuruşu sol direğe de çarpıp dışarıya gitti. Muslera bu pozisyonu sadece izledi.Maçta 80. dakikadan sonra ipler iyice koptu. Yorulan orta saha oyuncuları mücadeleden düşünce iki taraf için de net gol pozisyonları yaşandı. Ancak hiçbir pozisyonda top ağlarla buluşamadı.Sarı kırmızılı takımın Beşiktaş karşısına çıkan 11'inde yer alan Ayhan'ın yerine ikinci yarıda görev yapan Sabri Sarıoğlu, maçın 54. dakikasında İsmail ile girdiği ikili mücadelenin ardından dizine darbe aldı ve yerde kaldı. Pozisyonun ardından sağlık görevlileri oyuna girdi ve Milli futbolcunun oyuna devam edemeyeceğini işaret etti. Yıldız oyuncunun sol diz iç yan bağlarının koptuğu tespit edildi.Mücadelede dakikalar 60'ı gösterdiğinde Carvalhal Veli'yi oyundan alarak Necip Uysal'a görev verdi. Genç oyuncu oyuna girdikten sadece 5 dakika sonra sakatlandı. Siyah-beyazlıların geliştirdiği bir atakta şutunu çeken Necip, Ujfalusi'yle çarpıştı. Pozisyonun bitmesiyle kendini yere bırakan genç yıldız sedyeyle oyun alanını terk etti ve yerini 66. dakikada Mustafa Pektemek'e bıraktı.Alınan ilk bilgilere göre Necip'in kaval kemiğinde yarılma olduğu ve dikiş atıldığı öğrenildi.Beşiktaş taraftarları, İnönü Stadı'nda oynanan Galatasaray derbisinde Van'a 'yanındayız' mesajı verdi. Beşiktaş tribünleri, Van şehrinin plakası olan 65'te soyunarak, soğuk havalarda zor günler geçiren depremzedelere destek oldu.Van'da yaşanan deprem sonrasında soğuk havalarda zor günler geçiren depremzedelere 'yanındayız' mesajı vermek için böyle bir uygulamaya giden Beşiktaş tribünlerinde 'güneş' resimli pankart açıldı..