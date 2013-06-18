Çarşı: 2. Taksim ve 2. Gezi Parkı Abbasağa'dır, orada bekleyeceğiz

Çarşı grubu, Beşiktaş Abbasağa Parkı’nda bir toplantı yaparak, Gezi Parkı direnişine polis müdahalesine tepki gösterdi. Çarşı’dan yapılan açıklamada, “Taksim'den bizi çıkardınız mı sevgili ağabeylerim, ablalarım, polislerim, devlet büyüklerim. Gezi'yi aldınız mı elimizden? Bizi dövdünüz mü? Eyvallah! Bundan böyle 2. Taksim ve 2. Gezi Parkı, Abbasağa Parkı'dır! Sizi orada bekliyor olacağız! Oturuyoruz! Şarkılar söylüyoruz. Bundan böyle sizleri ‘şimdilik’ orada bekleyeceğiz!” denildi.

Gezi Parkı direnişçileri, polisin şiddetli müdahalesi sonrası boşalttıkları Gezi Parkı’ndan sonra Beşiktaş’taki Abbasağa Parkı’nda buluştu. Taksim Platformu’ndan da katılımın olduğu toplantıda Çarşı grubu gelecek sürece ilişkin bir karar aldı.

Çarşı grubu “Çarşı grubu olarak dün gece bir karar aldık!” denilen açıklamada, “Biz biber gazını çok sevdik. Bu aralar copu da sevmeye başladık. Siz bunu anlayana kadar direnişimizi sürdüreceğiz!” ifadeleri kullanıldı.

Çarşı grubunun açıklaması şöyle:

“Polis Taksim'i ele geçirmişti ve kimse oralarda neler olduğunu bilmiyordu. Yakaladıklarını oraya getirip dövüyorlar mıydı? Kadınlara, kızlara tecavüz mü ediyorlardı? Ağaçları mı yakıyorlardı? Olanlardan kimsenin haberi yoktu. Taksim kurtarılmış bölgeydi. Adeta bir polis mahallesiydi.

Çarşı liderleri şafak baskınlarıyla evlerinden alınmış ve bu süreçte işlenmiş ne kadar suç varsa üzerlerine yüklenmişti.

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Çarşı'nın ve heykelin (kartal) orada toplanan yaklaşık 10 bin kişilik bir grup ile Abbasağa'ya yürüdük.

Basın açıklaması yapıldı ve bir karar aldık.

Buradaki basın açıklamamızdan sonra oradaki insanlara, bu kararı alırken polisin bir düşman olmadığını, hiç bir zaman da düşmanımız olmayacağını, bizim arkadaşlarımız, akrabalarımız ve kardeşlerimiz olduğunu ve hiçbir şekilde; taş, sopa, bıçak, silah gibi ilkel nesnelerle, ilkel bir mücadele içinde olmadığımızı ve hiçbir zaman olmayacağımızı anlattık.

Bu kararımızı beğenmeyen ve ortalığı ateşlemek isteyenler oldu! ‘Yukarıda arkadaşlarımızı dövüyorlar, onlara yardıma gitmeliyiz’ diyenler oldu.

Bunların kim olduğunu artık hepimiz biliyoruz!!!

Gruptan kopmalar da oldu, ama biz kararımızdan emindik!

Önce 200 kişilik bir grupla bekledik. Konuşmalar yapıldı, yağmur başladı.

Oturduk ve şarkılar söyledik, danslar ettik.

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KARAR!

Taksim'den bizi çıkardınız mı sevgili ağabeylerim, ablalarım, polislerim, devlet büyüklerim. Gezi'yi aldınız mı elimizden? Bizi dövdünüz mü?

EYVALLAH!

BUNDAN BÖYLE 2. TAKSİM ve 2. GEZİ PARKI: ABBASAĞA PARKI'DIR!

Sizi orada bekliyor olacağız! Oturuyoruz! Şarkılar söylüyoruz.

Bundan böyle sizleri "ŞİMDİLİK" orada bekleyeceğiz!

Gelin bizi oradan da atın. EMİRGAN KORUSU 'na gideceğiz!

Gelin bizi oradan da atın. FETHİPAŞA KORUSU 'na gideceğiz!

Gelin bizi oradan da atın. YILDIZ PARKI'na gideceğiz!

Gelin bizi oradan da atın. 3. köprünün ayaklarında sizi bekliyor olacağız!

Çünkü HER YER TAKSİM! HER YER DİRENİŞ!

Biz biber gazını çok sevdik. Bu aralar copu da sevmeye başladık.

SİZ BUNU ANLAYANA KADAR DİRENİŞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ!

Saygılar sevgiler.”