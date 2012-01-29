'Çarşambaya kadar anlaşamazsak iflas ederiz'

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Yunan medyasında yer alan haberlere göre, önceki gün siyasi parti liderleri ve bakanlar kurulu ile yaptığı toplantıda ülkenin içinde bulunduğu kritik duruma dikkati çeken Papadimos, bu konuda son aşamaya gelindiğini belirterek, "PSI ve yeni yardım paketiyle ilgili anlaşma Çarşamba'ya kadar tamamlanmazsa, Yunanistan'ın 20 Mart'ta gerçekleştirmesi gereken 14,5 milyar avroluk tahvil takasıyla ilgili ödemenin yapılması için yeterli zaman kalmayacak. Bu da, treni kaçırdığımız anlamına gelecek. Böyle bir gelişme Yunanistan'ın iflası olacaktır" dedi.Haberlerde, başbakanlık konutunda gerçekleştirilen toplantıdan "şok" olmuş bir şekilde ayrılan bakanların kendi aralarında "İşler son noktaya geldi. Zor, çok zor" ifadelerini tekrarladığı belirtildi.Diğer yandan, Almanya'nın, Yunanistan'ın devlet bütçesi kontrolünün Avrupa Birliği (AB) tarafından yapılması önerisine tepki gösteren Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Evangelos Venizelos, Yunanistan'ın kalkınma programının uygulanmasıyla ilgili sorumluğun ve isteğin sadece Yunanistan'a ait olduğunu söyledi.Yunan halkının Avrupa'daki kurumsal ortaklarından aldığı yardımın büyüklüğünün farkında olduğunu ve tarihi sorumluluğu çerçevesinde buna özverilerle karşılık vereceğini ifade eden Venizelos, "Kim ki, bir halkı ekonomik yardım ve milli haysiyet ikilemi içine sokarsa, temel tarihi öğretileri bilmiyor demektir" dedi.Önceki gün İngiliz Financial Times gazetesinde çıkan bir haberde, Alman hükümetinin, Euro Bölgesi'ne üye ülkelerin temsilcilerine verdiği bir dilekçeyle,Yunanistan'ın bağımsız bütçeden vazgeçmesini ve mali kontrolü Euro Bölgesi maliye bakanları tarafından görevlendirilen bir komisere devretmesini istediği iddia edilmişti.Bu arada, Yunanistan'da, eski başbakan Yorgo Papandreu'nun, ülkede mali krizin patlak verdiği 2010 yılında Rusya'nın 25 milyar Avroluk kredi teklifini reddettiği bildirildi.