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Çarşamba'da kablo hırsızlığına 3 tutuklama

Sait KUZU/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, inşaatlardan 45 bin TL değerinde kablo çaldığı belirlenen 5 kişiden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

08 Mart 2018 20:49

Sait KUZU/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)- SAMSUN\'un Çarşamba ilçesinde, inşaatlardan 45 bin TL değerinde kablo çaldığı belirlenen 5 kişiden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun\'un Çarşamaba ilçesi Kirazlıkçay, Sungurlu ve Sarıcalı mahallelerinde bulunan inşaatlarda meydana geldi. Son 1 haftada 3 kişiye ait inşaattan toplam 45 bin TL olan kablo hırsızlığı sonrasında soruşturma başlatan Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Asayiş Büro ekipleri olaylarla ilgili O.I. (17), E.A. (17), K.K. (16), D.D. (19) ve F.Ç. (20) isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve Çarşamba adliyesine sevk edilen D.D. ve F.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, O.I., E.A. ve K.K., ise tutuklandı.

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