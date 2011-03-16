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''ÇARŞAMBA SURİ'' KUTLAMALARINDA 3 ÖLÜ, 1126 YARALI TAHRAN (A.A)

16 Mart 2011 12:22

-''ÇARŞAMBA SURİ'' KUTLAMALARINDA 3 ÖLÜ, 1126 YARALI TAHRAN (A.A) - 16.03.2011 - İran'da yeni yıldan önceki son çarşamba gecesi yapılan ''Çarşamba Suri'' kutlamalarında üç kişi hayatını kaybetti, 1126 kişi yaralandı. Hastane ve emniyet kaynaklarının açıklamalarına göre, çocukların ve gençlerin gece boyunca ateşe verdikleri havai fişek ve maytapların infilak etmesi sonucu Şiraz'da iki, Mehabad kentinde de bir kişi hayatını kaybetti. Yaralılardan 665'inin ayakta tedavi edildiği belirtilirken, 461 kişinin hastanelere kaldırıldığı bildirildi. Kutlamalar sırasında yüzlerce ev, iş yeri ve aracın da çıkan yangınlarda zarar gördüğü kaydedildi. Nevruz Bayramı öncesi son çarşamba gecesi yapılan kutlamalarda özellikle çocuklar ve gençler yakılan ateşlerin üzerinden atlıyor, havai fişek ve maytapları ateşe veriyor. Hicri Şemsi takvimin kullanıldığı İran'da yeni yıl 21 Martta başlıyor.

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