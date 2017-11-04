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Ekonomi

Çarşamba Havalimanı, salı günü yeniden hizmete açılıyor

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, yılda 1 milyon 700 bin yolcuyu ağırlayan ve pistinde oluşan çökmeler nedeniyle geçen 8 Ağustos tarihinde bakıma alınan Çarşamba Havalimanı, 7 Kasım Salı günü saat 07

04 Kasım 2017 21:17

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da, yılda 1 milyon 700 bin yolcuyu ağırlayan ve pistinde oluşan çökmeler nedeniyle geçen 8 Ağustos tarihinde bakıma alınan Çarşamba Havalimanı, 7 Kasım Salı günü saat 07.50\'de hizmet vermeye başlayacak.
Samsun\'da 17 yıldan bu yana kullanılan Çarşamba Havalimanı, pistte oluşan çökmeler nedeniyle 8 Ağustos\'ta bakıma alındı. Havalimanının kapalı olması nedeniyle de yolcular, Amasya\'da bulunan Merzifon Havalimanı ve Ordu\'da bulunan Ordu-Giresun Havalimanı\'nı kullandı. 3 ay süren bakım ve onarım çalışmalarının ardından Çarşamba Havalimanı, 7 Kasım Salı günü hizmete yeniden açılacak. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Samsun Valisi Osman Kaymak, şöyle dedi:
\"Planlandığı şekilde uçuşlar başlıyor. İnşaat tamamen bitti ve temizlik yapılıyor. Bu inşaatın bitim süresi daha uzundu ama biz bakım ve onarım işini alan firmadan rica ettik ve bunun erkene almasını istedik. Kendileri de bizi kırmadı ve erkenden pisti bitirdi. Havalimanının kapalı olması tüm Samsunluları olumsuz yönde etkiledi ve zarar gördü. Pistte yaklaşık 40 bin metrekare kaplama yapıldı. Havalimanında ikinci pist proje çalışmaları devam ediyor. Ayrıca ek terminal binası için de proje çalışması var. Böylelikle terminal binası da genişletilecek, projesi ihale edildi.\"

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