T24 LogoT24 Logo
Dünya

Çarşaflı turiste yasak geliyor!

Avrupa art arda peçe yasağı girişimlerine sahne olurken, Fransa Müslüman turistleri de kapsama alıyor.

23 Nisan 2010 03:00

T24 - Avrupa art arda peçe yasağı girişimlerine sahne olurken, Fransa Müslüman turistleri de kapsama alıyor.

Dün Belçika’da parlamento hükümetin düşmesiyle peçe yasağını oylayamazken, mayısta geniş çaplı yasağa hazırlanan Fransa, ‘İran taktiğine’ başvuruyor. Aileden sorumlu bakan Nadine Morano, Müslüman kadın turistlerin peçeli dolaşmasının yasaklanacağını belirtip, “Herkes Fransız yasalarına saygı göstermek zorunda. İşler böyle yürür” dedi. Kadın bakan, “Yasak, laiklik ilkelerine uygun, başta Afganistan olmak üzere burka giyen kadınlar için de mesaj. Yurtdışından gelecek herkese eşit uygulanacak” vurgusu yaptı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24