Çarşaflı turiste yasak geliyor!

T24 - Avrupa art arda peçe yasağı girişimlerine sahne olurken, Fransa Müslüman turistleri de kapsama alıyor.



Dün Belçika’da parlamento hükümetin düşmesiyle peçe yasağını oylayamazken, mayısta geniş çaplı yasağa hazırlanan Fransa, ‘İran taktiğine’ başvuruyor. Aileden sorumlu bakan Nadine Morano, Müslüman kadın turistlerin peçeli dolaşmasının yasaklanacağını belirtip, “Herkes Fransız yasalarına saygı göstermek zorunda. İşler böyle yürür” dedi. Kadın bakan, “Yasak, laiklik ilkelerine uygun, başta Afganistan olmak üzere burka giyen kadınlar için de mesaj. Yurtdışından gelecek herkese eşit uygulanacak” vurgusu yaptı.