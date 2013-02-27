'Çarşaf' fotoğrafı Egemen Bağış'ı da kızdırdı

Belçikalı aşırı sağcı siyasetçi Filip De Winter tarafından Twitter'da paylaşan fotoğraf Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış’ı kızdırdı. Bağış, Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlenen söyleşide AB’ye tam üyelik ile birlikte fotoğrafı da gündemine taşıdı.

Siyah çöp poşetlerin arasında çarşaflı bir kadınla kız çocuğunun görüldüğü fotoğrafın paylaşılmasını İslamafobi olarak niteleyen Bağış, "Bir tanesi çıkmış, küstah bir varlık; insan diyesim gelmiyor, çöp poşetleri ile çarşaf giymiş bayanları yanyana koyarak aradaki farkı bulunuz diye bir çağrıda bulunuyor...” dedi.

Belçika’da da tepki gösterilen fotoğrafta, siyasetçi Winter, çarşafın çöp poşetinden farksız olduğu yönünde imada bulunuyor. Winter’ın fotoğrafın yorum bölümündeki yazısı, "Aradaki beş farkı bulun" şeklinde.

Bağış ayrıca, Avrupa Birliği’ne tam üyelik konusunda da "Sürecin kendisi sonucundan daha önemli. Yani üye olup olmamak o kadar önemli değil. Böyle çalışmaya devam edersek, onlar bizim üye olmamız için çok farklı taleplerle ricalarla gelecekler biz belki nazlanacağız." ifadelerin kullandı.



'Merkel engellemiyor'



Bakan Bağış, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in "Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyeliği konusunda tereddütlerimiz var" sözlerini de değerlendirdi:

Hrıstiyan Demokratlar bu sürece mesafeli olmuşlardır. Bu kendi iç siyasi dinamiklerinin bir getirisi ama ‘yiğidi öldür hakkını ver’ derler ya bizim sayın Merkel’le ilgili dürüst olmamız gerekiyor. Evet sayın Merkel her fırsatta söylüyor ama süreci engellemeye yönelik hiçbir girişimi olmuyor.