Carrefoursa'dan teknoloji merkezli 13 milyonluk TL'lik yatırım 

Merve Dundar, Faruk Kahraman / İstanbul, 26 Eylül, (DHA)- TEKNOLOJİK alanda yaptığı birçok yenliği yeni açılan mağazasında bir araya getiren Carrefoursa, 13 milyon TL\'lik yatırımı ile müşterilerine \'bambaşka\' bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

Bayrampaşa\'da bulunan Forum İstanbul AVM\'de yeni mağazasının kapılarını açan Carrefoursa\'nın açılış törenine; Sabancı Holding Perakende Grup Başkanı ve CarrefourSA Yönetim Kurulu Başkanı Ata Köseoğlu, CarrefourSA Genel Müdürü Z. Hakan Ergin ve Hiper Satış Direktörü Şenol Arpacı ile CarrefourSA Yönetim Kurulu Üyeleri ve İcra Kurulu Üyeleri katıldı. Yeni mağaza; indüksiyonlu kasa sistemi, engelli alışveriş desteği, eve teslim hizmetinin yanı sıra tüketicilere, kasiyersiz kasa sistemi ile zaman kazandırmayı, görüntülü destek hizmetiyle de anında çözüm sunmayı amaçlıyor.

\"Farklı hizmet ve uygulamalarla başarıyı artıracağız\"

Konuşmasında, yeni yatırımlara imza atarak geleceğin perakendeciliğine uzandıklarına vurgu yapan Sabancı Holding Perakende Grup Başkanı ve Carrefoursa Yönetim Kurulu Başkanı Ata Köseoğlu, \"Sürdürülebilir gelişim vizyonuyla sinerjisi yüksek, dinamik ve etkin bir yapıyla perakende sektöründe faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yenilikleri takip ederek bu yenilikleri tüketicilere yansıtacak yatırımlara imza atıyoruz. Böylesi bir yapıyla tüketicilerimize daha etkin ve daha verimli bir şekilde hizmet sunmak için yeniliklerle dolu market yatırımlarımızı, tüketici ihtiyaçlarını gözeterek şekillendiriyoruz\" dedi.

\"Her zaman \'önce müşteri\' dedik\"

En kaliteli ürünleri en doğru lokasyonlarda tüketicilerle buluşturmaya özen gösterdiklerini dile getiren Carrefoursa Genel Müdürü Z. Hakan Ergin, \"Aylık ortalama 2.4 milyon ziyaretçisi olan Forum İstanbul’da yer alan yeni hipermarketimizi tüketicilerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Toplam 13 milyon TL yatırım ve 180 kişilik bir ekiple hayata geçirdiğimiz Forum İstanbul Carrefoursa, Türkiye’nin en yeni ve en teknolojik hipermarketi olarak tüketicilerimizin aileleriyle birlikte gün boyu tüm ihtiyaçlarını giderebileceği bir yaşam alanı olarak hizmet verecek. Bugüne kadar hep ‘önce müşteri’ dedik, tüketicilerimizi dinleyip ihtiyaçları analiz ettik, böylelikle market yatırımlarımızı şekillendirdik. Hipermarketlerimizde tüketicilerimize hem günlük yaşamın ihtiyaçlarını hem de her geçen gün gelişen teknolojik ürünleri sunar olduk. Aynı vizyonla tüketicilerimizin ulaşabileceği yeni marketler açarken mevcut marketlerimizi de yenilemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

\"Teknoloji, ekonomi ve keyfi bir araya getirdik\"

Mağazalarını son teknolojik gelişmeler ışığında yenilediklerini söyleyen Carrefoursa Hiper Satış Direktörü Şenol Arpacı, bu nedenle açılış mesajlarını \'bambaşka\' olarak belirlediklerini ifade etti. Marketlerinde teknolojiyi, ekonomiyi ve keyfi bir araya getirdiklerini dile getiren Arpacı, \"Teknolojik hizmetler içinde robotlar, görüntülü müşteri hizmetleri, engelli müşterilerimize özel asistan hizmetleri, hızlı kasalarımız, dijital ekranlarımız, müşterilerimizin katalog ve şikayet bilgilerini görebildiklerini kiosklar olacak. Robotumuz şu anda İngilizce versiyonuyla hizmette ama 2 ay içinde Türkçe versiyonuna da geçmiş olacağız. Engelli müşterilerimiz için sağladığımız asistanlar ise onlara eşlik ederek mağaza içindeki işlerini kolaylaştıracak. Alışveriş yapmayı seven ama aldıklarını evine kadar götürmekte zorlanan müşterilerimiz için de yeni bir hizmet başlatıyoruz. Müşterilerimiz alışverişlerini yaptıktan sonra aldıklarını mağazamıza bırakacaklar biz de istedikleri saatte evlerine teslim edeceğiz. Bunun dışında inovasyon standımız var. Müşterilerimiz burada yeni teknolojik ürünler görebilecekler. Mağazamızda ayrıca büyük bir drone alanı var ve müşterilerimiz drone almak istediklerinde ürünü test etme şansına da sahip olacak.\" ifadelerinde bulundu.

\"Kasada hızı artırmak için çalışıyoruz\"

Özellikle kasada daha hızlı olma konusunda çalışmalar yaptıklarını söyleyen Arpacı, \"O yüzden bu alanda farklı hizmetler sunmak istiyoruz. Geleneksel kasalarımız devam edecek, hızlı kasalarımız da aktif durumda. Bunun dışında hem hız hem de insan iletişimi isteyenler için dijital kasaların ve kasiyerlerin bir arada olduğu kasaları hizmete sokmak istiyoruz\" dedi.

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